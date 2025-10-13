Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Goazen Reala! mira desde hoy al duelo de Vigo

DV

Lunes, 13 de octubre 2025, 09:31

El programa Goazen Reala! analiza hoy la actualidad de la Real Sociedad a partir de las 20 horas mirando ya al duelo clave del domingo ante el Celta en Balaídos.

Iris Moreno presentará un nuevo episodio, acompañado de los periodistas de esta casa, que abordarán el mal momento que atraviesa el equipo en este inicio de curso. El programa se podrá ver tanto en el canal de Youtube de este periódico como en la web de DV.

Todos los programas de Goazen Reala!

Recuerda que puedes ver el programa al completo y los anteriores en nuestro canal de Youtube, con el seguimiento y la participación de los usuarios en todas sus redes sociales (Instagram, TikTok y ). Además puedes compartir tus impresiones sobre la actualidad del club con toda la afición txuri-urdin en el Foro de la Real Sociedad.

El programa referencia de la Real Sociedad también puede verse fácilmente en cualquier televisor que cuente con conexión a internet. Sólo hay que elegir la aplicación de YouTube y teclear en el buscador 'Diario Vasco' para acceder al canal de este periódico en dicha plataforma y disfrutar de sus vídeos. Es la opción más sencilla pero hay más, como conectar el móvil con la tele para enviar su señal a través de adaptadores como Chromecast, Fire TV Stick o AppleTV o conectarse a la web desde un ordenador y conectar éste vía cable HDMI al televisor.

