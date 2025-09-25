Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los jugadores celebran la victoria de anoche en Anoeta. De la Hera

Goazen Reala!, hoy desde las 20 horas para analizar la victoria

DV

Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:53

Goazen Reala! analizará hoy a patir de las 20 horas la primera victoria de la Real. Maite Jiménez conducirá un nuevo programa, acompañado de los periodistas de esta casa. Todas las claves y las declaraciones de los protagonistas asomarán en el programa que se puede ver en la web de nuestro periódico y en el canal de Youtube. Por supuesto, también se abordará qué puede ser de la Real en el partido que el domingo jugará en el campo de Montjuic ante el campeón de Liga, el Barcelona.

Todos los programas de Goazen Reala!

Recuerda que puedes ver el programa al completo y los anteriores en nuestro canal de Youtube, con el seguimiento y la participación de los usuarios en todas sus redes sociales (Instagram, TikTok y ). Además puedes compartir tus impresiones sobre la actualidad del club con toda la afición txuri-urdin en el Foro de la Real Sociedad.

El programa referencia de la Real Sociedad también puede verse fácilmente en cualquier televisor que cuente con conexión a internet. Sólo hay que elegir la aplicación de YouTube y teclear en el buscador 'Diario Vasco' para acceder al canal de este periódico en dicha plataforma y disfrutar de sus vídeos. Es la opción más sencilla pero hay más, como conectar el móvil con la tele para enviar su señal a través de adaptadores como Chromecast, Fire TV Stick o AppleTV o conectarse a la web desde un ordenador y conectar éste vía cable HDMI al televisor.

