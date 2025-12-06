El Glorioso, un rival con muchas caras conocidas en sus filas

Imanol Troyano San Sebastián Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:15 Comenta Compartir

Hace diez temporadas el Alavés entrenado por José Bordalás ascendía a Primera División con cinco jugadores en su plantilla que habían pasado por Zubieta: Manu García, Toquero, Dani Estrada, Jagoba Beobide y Aritz Borda. Una década después, Jon Pacheco ha sido el último jugador de la Real en recalar en las filas alavesistas.

El caso del baztandarra es uno más en la larga lista de realistas que han cambiado Donostia por Vitoria en los últimos años. Junto al defensor, también integran la actual plantilla albiazul otros dos exrealistas, Guevara y Guridi, este último duda hasta última hora por molestias en la rodilla. No hace tanto tiempo que estos tres jugadores compartían vestuario en la Real. Ahora lo hacen en Mendizorrotza.

Gorosabel también completó una temporada como babazorro entre 2023 y 2024, tras finalizar su contrato como txuri-urdin, como paso previo a recalar en el Athletic. A la vez que Álex Sola, que también se incorporó al Alavés tras finalizar su etapa en la Real. Vitoria ha sido un destino habitual entre los realistas que se quedan sin sitio en el cuadro blanquiazul, como sucedió con Guevara y Guridi.

Xeber Alkain es otro jugador formado en la cantera blanquiazul que cambió Donostia por Vitoria hace tres años. Hay otros casos como el de Jesús Owono, guardameta donostiarra de origen guineano que llegó coincidir con Barrenetxea en Zubieta y debutó con el primer equipo babazorro en 2022 precisamente ante la Real. Ahora defiende la portería del Andorra.

Anteriormente, en el curso 2017/18, Héctor Hernández llegó al Alavés cedido por la Real. Un préstamo que no cuajó, ya que tan solo jugó un partido como albiazul y una temporada después se desligó de la Real para firmar por el Tenerife.

