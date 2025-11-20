Girona se mantiene en vilo por Portu: podría perderse lo que queda de temporada

Cristian Portugués 'Portu' espera impaciente los resultados de las pruebas a las que ha sido sometido este jueves. En el entrenamiento de ayer, el exrealista ... se lesionó de la rodilla y podría perderse lo que queda de temporada.

Según informan distintos medios catalanes conocedores de la actualidad de Girona, a falta de la confirmación del Doctor Cugat, especialista en lesiones de rodilla, Portu tendría afectado el ligamento cruzado, lo que le dejaría en el dique seco muchos meses.

La lesión le llega al murciano, héroe para muchos realistas por provocar el penalti que dio la Copa a la Real en La Cartuja y por haber ofrecido tres temporadas de buen nivel (de más a menos), en un momento en el que empezaba a recuperar protagonismo para Míchel comorevulsivo. Además de ser uno de los veteranos del vestuario en una situación comprometida para el cuadro gironí, Portu también estaba respondiendo en el verde.

La lesión de Oyarzabal

De confirmarse la grave lesión, la acción fatal tendría muchas similitudes con la que sufrió su buen amigo y excompañero Mikel Oyarzabal en 2022. El eibartarra, también en un entrenamiento, se rompió el ligamento cruzado en una acción precisamente con Portu.

El extremo murciano, uno de los fichajes más rentables de la Real en los últimos años, vería frenada en seco su carrera a sus 33 años y en un momento crítico de su club.