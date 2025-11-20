Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Portu celebra un gol con el Girona. Girona
Exrealista

Girona se mantiene en vilo por Portu: podría perderse lo que queda de temporada

El que fuera jugador de la Real se lesionó en el entrenamiento de este miércoles y espera las pruebas definitivas para conocer el alcance de la lesión

Iker Valverde

Iker Valverde

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:13

Cristian Portugués 'Portu' espera impaciente los resultados de las pruebas a las que ha sido sometido este jueves. En el entrenamiento de ayer, el exrealista ... se lesionó de la rodilla y podría perderse lo que queda de temporada.

