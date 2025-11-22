Frío y lluvia, pero sin nieve, para quienes se desplacen a Pamplona

Imanol Troyano San Sebastián Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El césped de El Sadar amaneció ayer bajo un fino manto blanco de nieve, pero hoy no se espera que este vaya a ser un impedimento para que se dispute el partido. Hará frío, por lo que se recomienda al medio millar de aficionados de la Real que se desplacen a Pamplona que se abriguen bien, pero no habrá nieve. Eso sí, la sensación térmica puede bajar hasta los -1 grados.

No hay previsión de nieve porque la cota se elevará hasta los 1.500 metros, después de que ayer se cubriera de blanco la capital navarra. Sí está anunciado lluvia, a partir de las 18.00 horas, media hora antes de que arranque el choque, por lo que conviene llevar un paraguas a mano.

Especial precaución deberán tener los conductores que se desplacen a la capital pamplonesa. Ayer la autovía A-15 estuvo cortada a primera hora de la mañana porque un camión hizo la tijera a la altura de Pagozelai. Después, los quitanieves actuaron como auténticos 'stoppers' y limpiaron la calzada para que el tráfico fuera fluido. El césped de Tajonar, donde entrenó ayer Osasuna, también estuvo cubierto por la nieve y los operarios trabajaron a destajo para que el equipo pudiera ejercitarse.