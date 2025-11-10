Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gorrotxategi, Fraga, Remiro y Remiro sonríen durante un entrenamiento en Zubieta LOBO ALTUNA

Real Sociedad

Por fin un parón sin urgencias en la Real Sociedad

La Real de Sergio ha sumado ocho puntos de doce posibles para escapar del descenso en el último ciclo de cuatro partidos

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00

La Real Sociedad por fin va a poder disfrutar de un parón por selecciones sin urgencias, después de que los dos anteriores los viviera con ... la angustia de su mala situación liguera. El conjunto blanquiazul ha sacado la cabeza del agujero en el último ciclo de cuatro partidos que inició en Balaídos y concluyó el pasado viernes en el Martínez Valero.

