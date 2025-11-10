La Real Sociedad por fin va a poder disfrutar de un parón por selecciones sin urgencias, después de que los dos anteriores los viviera con ... la angustia de su mala situación liguera. El conjunto blanquiazul ha sacado la cabeza del agujero en el último ciclo de cuatro partidos que inició en Balaídos y concluyó el pasado viernes en el Martínez Valero.

Ha sumado ocho puntos de doce posibles durante este periodo en el que no ha conocido la derrota. Esto le ha servido para salir del descenso y reafirmarse con buenos resultados. Además, ha superado la primera eliminatoria de Copa ante el Negreira.

El conjunto txuri-urdin descansará esta semana en el decimocuarto puesto de la clasificación, después de que iniciara esta última sucesión de partidos en la penúltima posición. El equipo ha dado un evidente paso adelante, aunque todavía no ha abierto la suficiente brecha con la zona de descenso. Eso sí, Sergio Francisco ha ganado crédito a través de estos resultados y sobre todo tiempo para afrontar lo que viene, que es prácticamente todo. Han predominado los brotes verdes en esta ventana, aunque también hay aspectos del juego en los que el equipo debe seguir mejorando.

Más certeros de cara a puerta. La Real ha demostrado más colmillo en las últimas semanas que en los primeros meses de competición, una de las principales demandas que generaban dudas en torno al equipo. Lo ha conseguido sin la ayuda del jugador que está llamado a ser el delantero centro titular, Óskarsson. Sin el islandés, todavía lesionado, el cuadro blanquiazul ha sumado siete goles en cuatro jornadas y demostró una importante pegada en el derbi ante el Athletic.

Con Sergio Francisco, la escuadra txuri-urdin produce mucho en ataque. Está diseñada para ser más vertical con respecto a la etapa de Imanol. Por eso, comenzaba a ser muy frustrante ver cómo el equipo estaba generando lo suficiente cada jornada sin obtener el merecido premio.

Jon Martín entra en escena. Ha sido una de las novedades en la alineación en las últimas semanas. Jon Martín ha entrado con fuerza en el equipo después de dejar atrás sus molestias físicas. Sergio se ha decantado por el joven central en lugar del veterano Caleta-Car para afrontar los tres últimos compromisos ligueros. Alguno de ellos, como el del Sevilla o Athletic, de gran trascendencia. El lasartearra ha respondido con nota a la confianza depositada por el técnico y en estos momentos conforma la pareja titular en el centro de la zaga junto a Zubeldia. El croata tiene una dura competencia en su posición porque Martín ha demostrado tener muy buenas aptitudes en diferentes facetas como el juego aéreo, corriendo hacia atrás o en salida de balón.

Un jugador vital más rodado. Sergio ha apostado por una cara nueva en la zaga, mientras que ha seguido transmitiendo su confianza en Gorrotxategi. La del eibarrés es una posición clave en el sistema de juego txuri-urdin, que en el último lustro ha estado al cargo de uno de los mejores pivotes del mundo.

Gorrotxategi no es Zubimendi, pero con el paso de las jornadas se le ve mucho más cómodo con sus nuevas responsabilidades. Entiende mejor lo que debe hacer en cada momento, después de un rodaje inicial en la máxima división. En solo once partidos en Primera ya está asimilando lo que es ser el guardián de una posición vital en la Real.

Los fichajes ya aparecen. La Recuperación de Yangel Herrera tuvo un impacto inmediato en el equipo. En dos ratos como jugador blanquiazul antes de volver a lastimarse provocó una expulsión en Vigo y un penalti a favor ante el Sevilla. El venezolano, que estará de vuelta próximamente, es uno de los futbolistas llamados a dar un salto de nivel al equipo.

Además, Soler y Guedes también se están dejando notar cada vez más. El valenciano está mostrándose como un centrocampista versátil capaz de jugar en diferentes alturas y con llegada a área, como se pudo comprobar en Vigo. Del portugués se espera mucho más, pero ante el Athletic ya dejó patente ser un atacante eléctrico que puede fabricarse un gol con muy poco.

Oyarzabal siempre está. Más que un brote verde, Oyarzabal es una hoja perenne que no pierde su brillo en cualquier momento de la temporada. El capitán ha respondido a la altura de su figura anotando tres goles en este último ciclo de partidos y manteniéndose como máximo realizador del equipo gracias a sus cinco tantos. Ya sea como delantero, por detrás en la mediapunta o extremo, el '10' txuri-urdin se ha adaptado brillantemente a cada posición que le ha tocado ocupar.

Objetivo dejar la portería a cero. Si hay un debe aún en el conjunto guipuzcoano, éste reside en la cantidad de goles que está recibiendo. Tan solo ha dejado la portería a cero en una ocasión en la competición doméstica, ante el Mallorca. En el resto ha encajado siempre, también cuando el rival apenas le ha generado un gran número de ocasiones. No hace mucho tiempo que Remiro era el portero con más porterías a cero de la Liga. El crecimiento de la Real seguirá produciéndose cuanto más se acerque a esa versión.