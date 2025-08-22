El fichaje de Nazinho por el Betis elimina la opción de Javi López
El conjunto sevillano se ha decantado por otra opción para el lateral izquierdo
M. G.
Viernes, 22 de agosto 2025, 20:33
El Betis ha movido ficha en el lateral izquierdo con la incorporación del brasileño Flávio Nazinho, del Cercle Brugge, club al que abonará seis millones. ... En el acuerdo se contempla una serie de variables por objetivos y una cláusula de reventa. El conjunto bético suple con este movimiento la salida inminente de Ricardo Rodríguez al fútbol suizo y cierra la puerta a la llegada de Javi López.
El realista era la primera opción que manejaban en el Villamarín y había sintonía con la Real para materializar la operación en los términos en los que se ha cerrado la incorporación de Nazinho, es decir, en 6 millones más variables. Desde Sevilla se apunta a que las diferencias en la negociación entre el Betis y el jugador han sido las que han dado al traste con su fichaje.
