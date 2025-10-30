Fermín, el empleado de la Real Sociedad que dice adiós tras 30 años en el club: «Gracias por cuidarnos tan bien» El club donostiarra ha agradecido a Fermín Apezetxea por sus años al servicio del equipo

M. S. Jueves, 30 de octubre 2025, 16:28 Comenta Compartir

«Gracias por cuidarnos tan bien», ha agradecido la Real Sociedad en sus redes sociales a uno de sus empleados que ha dicho adiós tras 30 años al servicio del club de San Sebastián y tras miles de kilómetros y miles de historias a sus espaldas al volante del autobús del equipo.

«El anterior conductor lo dejó y me dijeron: 'bueno, es hora, te toca' y así fue como empecé», cuenta Fermín Apezetxea en un vídeo subido por el club Txuri Urdin a su canal de Youtube. «Han sido 40 años como chofer y más de 30 al volante del autobús del primer equipo de la Real», explica Fermín, que realizó el pasado viernes su último viaje con el equipo.

«Las carreteras y todo ha evolucionado mucho. La conducción también es mucho más cómoda ahora», cuenta Apezetxea que antes pasaba «muchas más horas con los jugadores» y que estos últimos años ha hecho «trayectos más cortos» y se ha encargado más de transportar el material del equipo.

Pinchazos de ruedas y recibimiento al autobús de la Real Sociedad

Una de las anécdotas que más recuerda el chófer es del día que sufrió tres pinchazos en las ruedas antes de llegar al estadio de La Cartuja en Sevilla, en donde la Real Sociedad disputó la Final de la Copa del Rey en el año 2021. Aunque otra de las cosas que más le emocionan al conductor son los recibimientos al autobús. «Cuando la afición recibe al equipo y da golpes al autobús suele ser un momento bastante emocionantes y poderoso», destaca Apezetxea.

Finalmente, Fermín destaca el haber sido testigo de aquellos que han empezado como niños en el club y ver como terminan sus carreras como hombres y padres. «Ver cuando sus hijos empiezan a llegar al equipo también es bastante emocionante», admite Fermín, al que ahora le ha llegado el turno de disfrutar de los suyos y descansar porque «merecido lo tiene», destacan desde la Real Sociedad.