Una victoria de otra galaxia

La Real puede decir, al menos por unos días, que está en la misma galaxia que el Barcelona. Los términos astronómicos utilizados para describir al ... equipo que ha dominado el fútbol femenino durante el último lustro siguen siendo justos y no se quedan cortos vista la distancia que hay entre las azulgranas y el resto de clubes, las terrenales. Pocos adjetivos son exagerados para plasmar la superioridad de la campeona de las últimas seis Ligas y de tres Champions de las cinco ediciones más recientes, y la retahíla de números a los que se sobrepuso el conjunto de Arturo Ruiz ratifican esa condición y ensalzan la victoria txuri-urdin.

Por empezar con un aperitivo, el primer dato. El Barcelona no se quedaba sin marcar en un partido de Liga desde el 25 de enero de 2020, hace casi seis años, 2.108 días exactamente. Fue en un empate sin goles contra el Atlético de Madrid.

Real Sociedad y FC Barcelona se vieron las caras por primera vez en la élite en la temporada 2006/07, en el estreno de las txuri-urdin en el máximo nivel. En aquella época las catalanas pertenecían a un club más, no eran ni de lejos la potencia de ahora, y de hecho la Real logró imponerse a ellas en los dos enfrentamientos. Primero en Zubieta, con goles de Laura y Maite, y después en Barcelona, con un 1-3 (tantos de Evelyn, Aintzane Encinas y Laura) muy especial porque las guipuzcoanas sellaron la permanencia en aquella jornada y, de paso, sentenciaron al Barça a Segunda División.

Hasta este domingo eran las únicas victorias de la Real Sociedad contra el Barcelona, que tras la ausencia de la temporada 2007/08 regresó a la élite para permanecer en ella desde entonces. A partir de la jornada 1 de la campaña iniciada en 2008 blanquiazules y azulgranas se habían medido en 32 ocasiones, con un balance absolutamente dominador en el que la Real solo había podido rascar cinco empates. Y el saldo de goles era abrumador, quince a favor y 107 en contra. Es decir, una media de un gol anotado cada dos partidos por tres encajados por encuentro.

Ha habido otros ocho enfrentamientos de Copa y Supercopa con un bagaje de un empate y siete derrotas, con tres goles a favor y 33 en contra y casos como la final de la Supercopa perdida en Salamanca por 1-10 o la final de Copa de Zaragoza de hace año y medio, con 0-8 en La Romareda.

En definitiva, el histórico entre la Real y el Barcelona estaba en dos victorias txuri-urdin, seis empates y 35 derrotas y un saldo de 23 goles a favor y nada menos que 142 en contra.

Aiara no había nacido

Ha habido varias ocasiones en las que la Real tuvo en sus manos que la racha negativa no se alargara tanto. Por ejemplo, en el partido liguero de Barcelona de la temporada 2013/14 las blanquiazules remontaron un 1-0 con tantos de Aintzane Encinas en el minuto 66 y de Nahikari García en el 73, pero la victoria se escapó en el descuento con un gol de Míriam Diéguez.

De esta manera, tuvieron que pasar 6.763 días, dieciocho años y medio, para volver a ver a la Real ganar al Barcelona. En todo ese tiempo unas se han convertido en las más grandes del fútbol y muestran el camino a seguir al resto de clubes, y otras han hecho historia ganando una Copa de la Reina, jugando finales, clasificándose para la Champions League y abriéndose paso en Gipuzkoa. De hecho, una de las promesas de la entidad txuri-urdin, la berastegiarra Aiara Agirrezabala, nació el 2 de octubre de 2008, cinco meses después de la última victoria de la Real contra el Barcelona.

Pero la grandeza de la victoria de este domingo en Zubieta no reside solo en los números que han ido acumulando ambos conjuntos, como si se tratara de un maleficio particular. El Barcelona llegó a Gipuzkoa con 39 goles a favor y tan solo uno en contra en las ocho jornadas disputadas hasta este pasado fin de semana, con resultados de 0-6 al Atlético de Madrid o 1-8 al Alhama. También le metió siete al Bayern de Múnich en Champions.

Todos los clubes de la Liga F han sido víctimas de esta apisonadora, que sufrió este domingo su quinta derrota en las últimas siete ediciones del campeonato desde la 2019/20. En la 2020/21 sufrió una derrota, en la 2021/22 no fue derrotado en un solo encuentro, en la 2022/23 perdió uno, en la 2023/24 el casillero de derrotas volvió a quedarse en cero y la pasada campaña perdió dos partidos. En ese periodo, acumuló 62 triunfos seguidos entre junio de 2021 y mayo de 2023. Números de una galaxia a la que la Real hizo este domingo una visita efímera.