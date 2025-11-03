Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La plantilla posa sobre el césped del Estadio Zubieta después de ganar al Barcelona. RS
Triunfo histórico ante el Barcelona

Una victoria de otra galaxia

La Real vuelve a ganar al Barcelona después de 18 años, tiempo en el que ha recibido 140 goles de las culés en 41 partidosy solo seis de ellos habían terminado en empate

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La Real puede decir, al menos por unos días, que está en la misma galaxia que el Barcelona. Los términos astronómicos utilizados para describir al ... equipo que ha dominado el fútbol femenino durante el último lustro siguen siendo justos y no se quedan cortos vista la distancia que hay entre las azulgranas y el resto de clubes, las terrenales. Pocos adjetivos son exagerados para plasmar la superioridad de la campeona de las últimas seis Ligas y de tres Champions de las cinco ediciones más recientes, y la retahíla de números a los que se sobrepuso el conjunto de Arturo Ruiz ratifican esa condición y ensalzan la victoria txuri-urdin.

