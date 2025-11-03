Desde aquel último triunfo ha llovido bastante

La victoria tiene un mérito impresionante. Han conseguido vencer no solo a un equipazo, se han enfrentado a uno de los mejores conjuntos a nivel ... mundial. La Real tiene a una delantera en estos momentos como Edna Imade, que es brillante, una referente, pero están jugando con muchísimas jugadoras del filial, con fichajes que acaban de llegar y que todavía se están aclimatando. Con este tercer puesto, han demostrado que tanto el entrenador como el grupo son capaces de hacer a una Real quizás más grande.

Enfrente tenían a dos jugadoras como Alexia Putellas y a Aitana Bonmatí que han ganado los últimos cuatro balones de oro. No te estás enfrentando a un cualquiera, estás jugando contra una de las mejores centrales como Irene Paredes, contra Graham, la líder indiscutible del Barça. Por lo tanto, has ganado a un combinado de las mejores jugadoras hoy por hoy a nivel europeo. Para muchas de las debutantes en el primer equipo habrá sido uno de los primeros partidos en los que se medían posiblemente a algunos de sus referentes.

Han cambiado mucho las cosas desde la última vez que ganamos al Barça. Fue en los dos partidos de la temporada 2006/07. Lo que más recuerdo es que en el partido de vuelta, conseguimos sellar la permanencia para que el Barça descendiese. A partir de ahí se gestó la creación de este Barcelona todopoderoso. Fue el principio de esta gran etapa para ellas. Ha llovido mucho desde entonces.

Durante este arranque de curso estamos viendo que las mismas jugadoras que están subiendo de Zubieta están haciendo a una Real completamente diferente, con un ritmo muy superior. Nosotras éramos jugadoras de fútbol y luego en el club nos intentaban curtir físicamente. Ahora son atletas, técnicamente y tácticamente empiezan a ser muy, muy buenas, las cosas han cambiado mucho.

Muchas de las crónicas de nuestra época se hacían porque nos llamaban por teléfono mientras volvíamos en autobús, era Garbiñe Etxeberria la que hacía un resumen a los periodistas. Éramos jugadoras que acabábamos de comenzar en la Real, que intentábamos hacer algo bonito y ahora, afortunadamente son estas chavalas y otras más veteranas, como en el caso de Nerea a pesar de que no participara, las que siguen impulsando la Real. ¿Por qué no el año que viene poder disfrutar de la Champions?

Esta victoria puede ser un gran impulso. Ahora nos toca disfrutar desde fuera de este equipo que tan buena pinta tiene. Tanto a toda la gente que disfrutó en Zubieta, como a la que esperemos que la semana que viene llene Anoeta. Ojalá volver a disfrutar del derbi de la misma manera que lo vivimos el sábado con el equipo masculino, ahora nos toca también hacerlo con el femenino.