Desde aquel último triunfo ha llovido bastante

La exjugadora txuri-urdin participó en las victorias ante el Barcelona en la 2006/07

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:01

Comenta

La victoria tiene un mérito impresionante. Han conseguido vencer no solo a un equipazo, se han enfrentado a uno de los mejores conjuntos a nivel ... mundial. La Real tiene a una delantera en estos momentos como Edna Imade, que es brillante, una referente, pero están jugando con muchísimas jugadoras del filial, con fichajes que acaban de llegar y que todavía se están aclimatando. Con este tercer puesto, han demostrado que tanto el entrenador como el grupo son capaces de hacer a una Real quizás más grande.

