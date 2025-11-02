Tres victorias separadas por casi veinte años

10 de diciembre de 2006. 29 de abril de 2007. Y 2 de noviembre de 2025. Tres fechas que, bien podrían parecer inconexas, pero que ... forman parte de la historia de la Real Sociedad. Son las únicas tres ocasiones en las que las txuri-urdin han vencido al todopoderoso Barcelona. Ciertos es también que en las dos primeras, hace veinte años, el club culé todavía no había apostado tanto por su sección como lo hace en la actualidad. Más mérito aún para las de Arturo Ruiz.

La primera victoria fue en Zubieta, con Iñigo Domínguez como entrenador, en un gran partido según recoge la crónica de Mikel Madinabeitia. «La Real ofreció una gran imagen ante el Barcelona», tituló en el periódico del día siguiente, destacando «el recital» que ofrecieron «en cuanto a juego, pundonor y ocasiones». El partido, con un once formado por Olatz; Nahikari, Evelyn, Itsaso Nabaskués, Oihana, Nagore, Gurutze del Ama, Itxaso García, Larraitz y Laura, acabó 2-1. También jugaron Leire, Naiara y Aintzane Encinas.

La segunda llegó apenas meses después, en el partido de vuelta en Barcelona y el 1-3 sirvió para certificar la permanencia en la Superliga «a lo garnde y merecidamente». Salieron de partida Olatz; Nahikari, Ainhoa, Oihana, Leire Landa; Itsaso Nabaskues, Maite, Laura, Larraitz, Evelyn Santos e Itxaso García. Se sumaron en la segunda parte Naiara y Aintzane e hicieron falta todos los esfuerzos, porque hasta el 85 reinaba la igualada en el marcador. La propia Aintzane y Laura -antes había marcado Evelyn- dieron tres puntos vitales.

Cinco derrotas en siete ligas

El Barcelona es un equipo inabordable en la Liga, como demuestran las estadísticas. La de este domingo es la quinta derrota del equipo azulgrana en las últimas siete ediciones desde el campeonato, desde la 2019/20.

Aquella fue la Liga que tuvo que darse por concluida antes del final por la pandemia. El Barcelona fue declarado campeón sin haber perdido ningún partido. En la 2020/21 sufrió una derrota, en la 2021/22 no fue derrotado en un solo encuentro, en la 2022/23 perdió uno, en la 2023/24 el casillero de derrotas volvió a quedarse en cero, la pasada campaña perdió dos partidos y la de este domingo en Zubieta es la primera de la 2025/26.

En estas impresionantes rachas se acumulan los datos llamativos, como los 62 triunfos seguidos entre el 6 de junio de 2021 al 6 de mayo de 2023.