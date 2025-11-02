Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Evelyn regatea a Sara, en la victoria de 2006. Mikel Fraile

Tres victorias separadas por casi veinte años

La Real ya había derrotado al Barcelona en 2006 y 2007

J. Agirre

Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:23

10 de diciembre de 2006. 29 de abril de 2007. Y 2 de noviembre de 2025. Tres fechas que, bien podrían parecer inconexas, pero que ... forman parte de la historia de la Real Sociedad. Son las únicas tres ocasiones en las que las txuri-urdin han vencido al todopoderoso Barcelona. Ciertos es también que en las dos primeras, hace veinte años, el club culé todavía no había apostado tanto por su sección como lo hace en la actualidad. Más mérito aún para las de Arturo Ruiz.

