El talento siempre sale a flote en la medular

El fado sigue siendo la música que mejor suena en el vestuario de la Real Sociedad. Andreia Jacinto ha vuelto a ser la mejor. La portuguesa se ha alzado con su segundo DV de Oro, también se lo llevó la pasada temporada, tras reivindicarse nuevamente como la jugadora más regular del curso. Sus 94 puntos en la clasificación final así lo atestiguan, pese a que Amaiur, con 92, se ha quedado muy cerca en la clasificación final. La batalla ha estado reñida.

Andreia ha vuelto a ser el mejor faro al que agarrarse en otra temporada complicada en Zubieta. El curso prometía mucho. El conjunto txuri-urdin protagonizó un arranque brillante que disparó la ilusión de la afición. Las realistas enseguida se instalaron entre las mejores del campeonato y Europa volvió a establecerse como objetivo, pero el desenlace de la temporada no se ha correspondido con las expectativas generadas en los primeros meses de la competición. El equipo sufrió un apagón incomprensible entre febrero y mayo que echó por tierra todo el gran trabajo que había realizado los meses previos.

La Real era tercera el 1 de febrero después de vencer en la jornada 17 al Madrid CFF a domicilio. A partir de aquel partido el equipo experimentó una crisis de resultados para asustar. Encadenó once encuentros sin conocer la victoria y no volvió a sumar los tres puntos hasta la antepenúltima jornada frente al Espanyol ya en mayo.

José Luis Sánchez Vera había tomado el mando del equipo en sustitución de Natalia Arroyo, pero Andreia Jacinto ha seguido jugando cada fi de semana como si nada. La portuguesa ha sido de nuevo la jugadora más utilizada por el técnico. Ha sumado 2.898 minutos entre Liga, Copa y Supercopa repartidos en 33 partidos. Nadie ha participado más que la centrocampista. Ninguna realista le supera tampoco en ocasiones creadas (49) en Liga.

Andreia ha sido indiscutible en el centro del campo. A su alrededor le han acompañado jugadoras como Nerea, Cahynová, Lavogez o Guridi, pero ninguna se ha mantenido en el once como ella. Cuando el balón pasaba por las botas de la portuguesa algo bueno estaba a punto de suceder. Sus conducciones eran sinónimo de peligro para el rival. Si levantaba la cabeza y encontraba a la compañera desmarcada, el las contrarias ya podían echarse a temblar. Eso sí, se ha quedado a cero en el apartado de goles, una disciplina en la que aún tiene margen de mejora, aunque es cierto que esta temporada, en ocasiones, ha estado más lejos del área contraria, ayudando en las tareas de salida de balón.

Renovada hasta 2026

No se puede dudar de su evolución en los últimos años. Ella misma reconoció hace unos meses en una entrevista a este periódico que debía mejorar sin balón. «Defensivamente todavía me falta ser más agresiva», confesaba. Esta temporada ha alcanzado las 167 recuperaciones de balón en Liga. Nadie ha recuperado más la posesión en el equipo.

No se puede dudar de su crecimiento. Aterrizó en el equipo hace tres años y en su segunda temporada ya dio ese paso adelante para erigirse en la mejor txuri-urdin. Su rendimiento este curso no deja de ser la confirmación de que la Real cuenta con una futbolista de grandes quilates. De hecho, uno de los éxitos de la dirección deportiva ha sido convencerla para continuar una temporada más en el club. Terminaba contrato en junio, como Amaiur, Franssi, Lete, Vanegas... pero la lusa sí que decidió renovar. La apuesta del club ha sido clara, porque ofertas no le faltaban para continuar su carrera en otro lugar. En junio cumplirá 23 años.

Andreia Jacinto se va a quitar la espina que se le quedó en el verano de 2022 en el que no pudo disputar la Eurocopa con su país por lesión. La jugadora de la Real será una de las piezas más destacadas de la selección portuguesa en la cita continental que se celebrará en Suiza entre el 2 y el 27 de julio.

Ha caído de pie en San Sebastián. Disfruta de los encantos de la ciudad como una donostiarra más, va dando pasos con el euskera y no ha escondido que le gustaría establecerse aquí una vez deje el fútbol. Todavía queda mucho para eso. La ganadora de la tercera edición del DV de Oro seguirá deleitando en la Real.

