Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imade, ausente en el derbi por unas molestias físicas, recibió el premio a la mejor jugadora de octubre. Arizmendi
Cinco penaltis

Sin la reina del gol cuesta un poco más

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Lunes, 17 de noviembre 2025, 08:37

Comenta

  1. 1

    Imade, mejor jugadora de octubre, sin minutos

Después de recibir en la previa del partido el trofeo a la mejor jugadora de octubre, Edna Imade se quedó en el banquillo al no ... estar físicamente al 100%. Su equipo la echó de menos, aunque dispuso de ocasiones claras para ganar. Nanclares salvó a su equipo en esas acciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  3. 3 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  4. 4

    Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón
  5. 5

    «El aeropuerto tendrá en 2026 más vuelos a Londres y estrenará rutas a Florencia y Glasgow»
  6. 6 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  7. 7 Gipuzkoa deberá devolver 86.000 euros a un capitán de barco por sus trabajos de pesca en alta mar
  8. 8

    A juicio dos varones por sendas agresiones sexuales en dos parkings públicos de Donostia
  9. 9

    Osakidetza bajará a los 45 años el cribado del cáncer de mama en 2027
  10. 10

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sin la reina del gol cuesta un poco más

Sin la reina del gol cuesta un poco más