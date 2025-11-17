Sin la reina del gol cuesta un poco más

Después de recibir en la previa del partido el trofeo a la mejor jugadora de octubre, Edna Imade se quedó en el banquillo al no ... estar físicamente al 100%. Su equipo la echó de menos, aunque dispuso de ocasiones claras para ganar. Nanclares salvó a su equipo en esas acciones.

2 Jacinto, la única que puso orden en el centro del campo

La jugadora portuguesa fue la mejor realista del derbi y fue la única que puso cierta calma y orden en el centro del campo. La temporada pasada fue la futbolista con más minutos y la Real decidió renovarla hasta 2026. Ojalá el club pueda retenerla más campañas, aunque viendo su nivelazo...

3 El Athletic pidió su último 'challenge' en la última jugada

Cada equipo tiene dos 'challenges' o revisiones por partido en el VAR, y el Athletic malgastó el primero de forma incomprensible en un córner a favor de la Real al pedir una agresión por pisotón de Lucía. Quemó su última bala en el penalti del empate al apreciar un pequeño agarrón de una realista previo a la mano de Landaluze. La colegiada estuvo un rato largo revisando la acción, pero se decantó por la pena máxima. Menos mal.

4 Estrategia clara en los córners

Todos los equipos poblan el área pequeña en los saques de esquina para entorpecer a la portera rival y la Real ayer también lo practicó, aunque sin fortuna en el remate.

5 El Alhama murciano, próximo rival

La Real no quiere descolgarse de los puestos europeos y el domingo (12h) recibirá en Zubieta al Alhama murciano, antepenúltimo y que no gana un partido en liga desde el 5 de octubre.