El reencuentro de Edna con su madre y hermano

Álvaro Vicente Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:00 | Actualizado 18:19h. Comenta Compartir

No se lo esperaba. Edna iba a recibir el premio a mejor jugadora del mes en la Liga F y lo que recibió fue la visita por sorpresa de su madre y su hermana en las instalaciones de Zubieta, horas antes del derbi que se jugó el domingo en Anoeta. Las imágenes las ha publicado la Liga F y en ellas se aprecia la emoción de la jugadora de la Real, que se rompe cuando ve asomar a su hermano por el túnel de vestuarios del nuevo estadio Zubieta en el que la Real juega sus partidos como local mientras sus compañeros siguen la escena desde la distancia con aplausos.

A sus 25 años, esta sevillana de origen nigeriano y sonrisa fácil vive un momento dulce en su carrera profesional. Es la referencia en el ataque de la Real y sus goles han llevado al equipo a la zona alta de la tabla. Suma siete goles lo que le ha situado en el tercer escalón en la tabla de goleadoras solo por detrás de Pajor y Pina, con un gol más.

Pero más allá del fútbol, Edna tiene una preciosa historia de superación a su espalda, como recientemente relataba en una entrevista en este periódico. «Mi familia es nigeriana pero mi madre, cuando estaba embarazada de mi hermano y de mí, decidió venir a España para darnos una vida mejor. Nosotros nacimos en el camino hacía aquí, en Marruecos. A los tres meses cruzó en patera y llegamos a Algeciras. Durante un tiempo estuvimos en un lugar de acogida de unas monjas y también nos ayudaron desde Cáritas. Cuando teníamos tres años fuimos a Sevilla, a Carmona, que es donde tengo mis primeros recuerdos. Yo he vivido siempre en España y soy sevillana. No he pisado Nigeria».

Así que Edna no duda en dedicar todos sus goles a su madre, «a la que debo todo», según confiesa. «Es una luchadora. Ha trabajado en el ayuntamiento de Carmona, en albañilería, en limpieza... En lo que podía, porque tampoco tenía muchos estudios. Lo ha dado todo por mí y por mi hermano. Todos mis goles van dedicados a ella». Se entiende así su emoción al recibir la visita por sorpresa de su madre en Zubieta.