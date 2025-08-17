La Real vence con holgura al Alavés

La Real sigue avasallando a sus rivales en la pretemporada y las de Arturo Ruíz no tienen pensado soltar el pie del acelerador. El ... conjunto txuri-urdin logró una holgada victoria ante el Alavés en Dulantzi y consigue así el pase a la final de la decimoquinta edición de la Euskal Herria Kopa.

Con el pitido inicial, ambos equipos salieron convencidos a por el partido y a pesar de que la primera ocasión fuera para las locales, las realistas consiguieron controlar el juego y llevarlo a su terreno. Sin ir más lejos, la colegiada anuló un gol a las realistas por una falta previa a la portera babazorra y poco después, Arola remataría un centro que terminaría escupiendo el travesaño.

La Real estaba comprando muchas papeletas para adelantarse en el marcador, pero no fue hasta el minuto 37 en el que un error defensivo de las alavesistas fue aprovechado por Mirari para enviar el esférico a la red. Antes de que finalizara la primera mitad, el equipo txuri-urdin aprovechó el tirón del primer gol e Intza anotó en el descuento el segundo tras un rebote.

Sin cambio de guion

El paso por los vestuarios no cambió el guion de partido y las realistas siguieron acechando la portería de Jimena. Tanto fue así, que antes de llegar a la hora de juego Eizagirre anotó el tercero, que acercaba a las txuri-urdin a la final del torneo que reúne a los cuatro estandartes del fútbol femenino vasco. Las pulsaciones del encuentro bajaron y las alavesas aprovecharon la situación para batir a Arrula con un cabezazo a la salida de una falta lateral en los minutos finales, que pondría el 1-3 final.

Así las cosas, la localidad de Laguardia vivirá una final guipuzcoana el día 24 a las 16.00 horas, en la que Eibar y Real se jugarán ser el campeón de la Euskal Herria Kopa.