Ainhoa Moraza golpea el balón en el partido de ayer en Dulantzi. RS
Femenino | Alavés 1 - Real 3

La Real vence con holgura al Alavés

El equipo txuri-urdin se clasifica para la final de la Euskal Herria Kopa tras golear 1-3 al equipo babazorro en Dulantzi

Lukas Otaegui

San Sebastián

Domingo, 17 de agosto 2025, 02:00

La Real sigue avasallando a sus rivales en la pretemporada y las de Arturo Ruíz no tienen pensado soltar el pie del acelerador. El ... conjunto txuri-urdin logró una holgada victoria ante el Alavés en Dulantzi y consigue así el pase a la final de la decimoquinta edición de la Euskal Herria Kopa.

