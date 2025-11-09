La Real quiere demostrar ante el Espanyol que el triunfo ante el Barça no fue casualidad

La Real Sociedad quiere evitar recibir la clásica bofetada después de vivir un día para el recuerdo la semana pasada. El conjunto blanquiazul se mide ... este domingo (16.00 horas) al Espanyol con la moral por las nubes después de vencer al todopoderoso Barcelona en Zubieta la pasada jornada.

Arturo Ruiz está convencido de que el triunfo ante el Barça no va a nublar a sus jugadoras y el equipo saldrá a competir como hace una semana. «O hacemos un partido lo más cercano posible a la excelencia o no volveremos con los tres puntos», ha advertido el técnico madrileño.

Arola y Lucía Pardo causan baja con respecto a la pasada jornada. Tampoco están disponibles Apari, Estensoro y Maren Lezeta. Esta última se ejercitó con el grupo el viernes, pero todavía tiene que seguir dando más pasos para obtener el alta competitiva.

La Real desea seguir la estela de los más grandes en la clasificación. No quiere bajarse del tren europeo y para ello tendrá que lidiar con el Espanyol. El técnico madrileño consideró que el cuadro perico «tiene las ideas clarísimas. Su entrenadora tiene una identidad muy marcada. Podemos prever los comportamientos que se pueden dar durante el partido».

Por último, destacó el alto nivel que cuenta en su plantilla. «La competitividad es muy elevada y está muy caro entrar en la convocatoria y en el once. Cualquiera puede entrar o salir de él», valoró Arturo Ruiz, que ha situado a la Real entre los mejores equipos de la Liga F.