Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mirari se dispone a golpear el esférico ante la oposición de Cecilia. RS
Femenino

La Real quiere demostrar ante el Espanyol que el triunfo ante el Barça no fue casualidad

Visita este domingo (16.00 horas) al conjunto perico con la intención de seguir la estela de los más grandes en la clasificación

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Domingo, 9 de noviembre 2025, 07:18

Comenta

La Real Sociedad quiere evitar recibir la clásica bofetada después de vivir un día para el recuerdo la semana pasada. El conjunto blanquiazul se mide ... este domingo (16.00 horas) al Espanyol con la moral por las nubes después de vencer al todopoderoso Barcelona en Zubieta la pasada jornada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un matrimonio de Navarra vende a su hija de 14 años a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky
  2. 2 La cafetería de San Sebastián con huevos y leche de caserío: «Tratamos de respetar lo local»
  3. 3 Verdeliss, ante el reto de coronarse en la Behobia - San Sebastián: «Estoy muy motivada»
  4. 4 Homer, el perro que falleció dos días después que su dueña: «Decidió acompañar a su amatxu»
  5. 5

    Cuatro niñas piden ayuda psicológica dos meses después de volver del udaleku de Bernedo
  6. 6

    5.000 usuarios diarios se beneficiarán del nuevo andén de Atotxa y la doble vía de Gaintxurizketa
  7. 7 Guedes revienta una botella contra el banquillo tras ser cambiado: Â«Igual no estaba conforme con su partidoÂ»
  8. 8

    Donostia salda su «deuda» con una placa en memoria de Rosa Zarra, víctima de la violencia policial
  9. 9

    Para zampar rico y sin adornos
  10. 10 Que tu futuro televisor no te engañe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Real quiere demostrar ante el Espanyol que el triunfo ante el Barça no fue casualidad

La Real quiere demostrar ante el Espanyol que el triunfo ante el Barça no fue casualidad