Arturo Ruiz. Sara Santos
Liga F | Real Sociedad

«Queremos empezar ganando, mostrar buen juego y defender el escudo»

Arturo Ruiz, con las bajas de Edna Imade y Lavogez, se muestra «expectante» de cara al inicio liguero de mañana ante el Madrid CFF

B. Barreto y L. Gómez

Sábado, 30 de agosto 2025, 10:52

Se acabaron las pruebas. Mañana, a las 18.00 horas, la nueva Real de Arturo Ruiz comienza su andadura liguera frente al Madrid CFF lejos ... de Zubieta. El conjunto txuri-urdin, con las bajas de Edna Imade y Lavogez, tendrá por delante el difícil reto de demostrar sobre el campo que el nuevo proyecto va por buen camino. «Es muy importante empezar ganando, cosechar buenos resultados y mostrar un buen juego colectivo sobre el campo», aseguró ayer Ruiz en la rueda de prensa previa al partido.

