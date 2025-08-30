«Queremos empezar ganando, mostrar buen juego y defender el escudo»

Se acabaron las pruebas. Mañana, a las 18.00 horas, la nueva Real de Arturo Ruiz comienza su andadura liguera frente al Madrid CFF lejos ... de Zubieta. El conjunto txuri-urdin, con las bajas de Edna Imade y Lavogez, tendrá por delante el difícil reto de demostrar sobre el campo que el nuevo proyecto va por buen camino. «Es muy importante empezar ganando, cosechar buenos resultados y mostrar un buen juego colectivo sobre el campo», aseguró ayer Ruiz en la rueda de prensa previa al partido.

El marcador en el último enfrentamiento contra el Eibar, en la Euskal Herriko Kopa, no reflejó el buen nivel del equipo. «Tenemos que seguir con nuestra identidad. Esperemos que las variantes en nuestro día a día nos den los resultados esperados en Liga», afirmó el técnico madrileño. Desde que Edna Imade dio un importante susto con la rodilla vendada y con una posible grave lesión, a la Real de Arturo Ruiz le ha faltado puntería. El técnico llegó a probar a Nerea como falso 9, aunque habrá que ver las variantes que prueba para este debut liguero. «Al principio parecía que lo de Edna iba a ser algo peor, pero a medida que han pasado los días, va a mejor. Hay que esperar el diagnóstico. Los técnicos trabajan en ello, hay que tener tranquilidad y esperar a las pruebas», manifestó.

Respecto al choque frente al Madrid CFF, ambos equipos tratarán de mantener el balón y llevar la batuta del juego. «Las dos primeras jornadas siempre son difíciles de analizar. Tenemos el plan claro».

Por otro lado, Ruiz también verbalizó que para el estreno en casa ante el Sevilla a mediados de septiembre el remodelado Z7 va a estar listo, aunque habrá que ver si con todo el aforo puesto que las excavadoras siguen trabajando en Zubieta. Sea como fuese, primero hay que empezar ganando al Madrid CFF.

El Eibar, con ganas de «pelear»

Por otro lado, el Eibar debutará mañana a las 12.00 horas en casa frente al Sevilla. El equipo, que viene de triunfar en Dulantzi, llega con muchas ganas al primer partido de Liga tras hacerse con un título que el club no había ganado nunca.

«A las jugadoras les ha hecho mucha ilusión, y esto tiene que ser positivo de cara al partido», manifestó Iñaki Goikoetxea.

El técnico debarra ve al equipo «fuerte y sólido en defensa», aunque reconoce que todavía tiene «margen de mejora». Entre otras cosas, destacó que le gustaría ver a la plantilla «jugar más con el balón y estar más en campo contrario».