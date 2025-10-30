«Queremos competir al máximo contra el Barcelona»

Imanol Troyano San Sebastián Jueves, 30 de octubre 2025, 19:08 Comenta Compartir

Se acerca el partido más complicado del curso para la Real. El domingo (16.00 horas) recibe en Zubieta al Barcelona, que sigue dominando con puño de hierro la competición pese al paso de los años. Llega intratable una vez más, con pleno de victorias –ocho de ocho–, 39 goles a favor y solo uno en contra. El que le consiguió anotar el Athletic en la segunda jornada liguera. Ese partido acabó 1-8 a favor de las azulgranas, pero no ha sido la única goleada escandalosa que ha infligido hasta la fecha. También le marcó ocho al Alhama y seis al Atlético de Madrid a domicilio. Cinco al Sevilla, cuatro al Eibar y al Dux...

El Barça sigue asustando pese a haber perdido recientemente a tres jugadoras importantes por lesión: Salma Paralluelo, Patri Guijarro y Ewa Pajor. «Ya sabemos el fondo de armario que tienen juegue quien juegue lo hará bien», avisa Cecilia Marcos, mientras Andreia Jacinto añade que «la plantilla del Barça es muy completa».

«Vamos a jugar ante uno de los mejores equipos del mundo. Queremos ser competitivas, hacer nuestro trabajo, competir los noventa minutos y sacar algo positivo. Tenemos muchas ganas e ilusión», ha profundizado la portuguesa.

La centrocampista es consciente de que no va a poder entrar tanto en contacto con el balón ante el conjunto azulgrana, pero admitió que están preparadas para afrontar ese tipo de partido. «Durante la temporada estamos poniendo mucho el foco en ser también protagonistas sin balón. Nuestra mentalidad tiene que ser pelear todos los balones y defender al máximo. Buscaremos tener el balón y causar peligro. Sabemos lo que pasa cuando no lo tengamos y estamos preparadas también para ello».

Una de las diferencias que denota con respecto a la pasada temporada es «que estamos teniendo más alternativas y somos más directas que el año pasado. Este año tenemos un poquito más de todos los perfiles, estamos creando más peligro y siendo más verticales».

La Liga F vuelve tras el parón internacional de la pasada semana y la Real se encuentra en una situación de privilegio, en la tercera posición de la tabla. Sin embargo, Andreia señala que «no nos queremos poner presión hablando de acabar en la Champions. Nuestro foco está en competir al máximo contra el Barcelona». Eso sí, ha valorado que «las cosas que estamos haciendo bien nos ayudan para entrar con confianza al partido».

«A por los tres puntos»

Cecilia Marcos se ha mostrado convencida de que «el planteamiento será ir a buscar los tres puntos». La donostiarra no renuncia a dar la sorpresa en Zubieta, pese a la dificultad que entraña la empresa y ha sostenido que «queremos mostrar una buena versión de la Real». «Se pueden hacer buenos partidos ante estos equipos», ha asegurado.

«Defensivamente tenemos que estar fuertes, con intensidad, y trataremos también de crear ocasiones», ha remarcado la canterana, que también habló sobre su nuevo rol en la zaga. «No estaba acostumbrada, pero desde el año pasado he mejorado y me encuentro más cómoda».