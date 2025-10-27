Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edna Imade, jugadora de la Real Sociedad, en Zubieta. Iván Montero

Edna Imade

Jugadora de la Real Sociedad
«Todos los goles van dedicados a mi madre; vino aquí en patera cuando yo solo era un bebé»

La delantera sevillana está siendo la estrella de este gran inicio de temporada que dice «refleja la gran calidad que tiene el equipo»

Miguel González

Miguel González

San Sebastián

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Edna Imade está demostrando en la Real todo el potencial goleador que exhibió el año pasado en el Granada. En los últimos cuatro partidos ha ... marcado seis dianas que le encaraman a la segunda posición entre las máximas realizadoras de la Liga F, solo superada por la barcelonista Claudia Pina. A sus 25 años, esta sevillana de origen nigeriano y sonrisa fácil vive un momento dulce en su carrera profesional que tiene detrás una historia familiar de superación que le ha permitido llegar hasta aquí.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  2. 2

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  3. 3

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  4. 4

    Obradores históricos bajan la persiana
  5. 5

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  6. 6

    El 60% de los guipuzcoanos que han cogido una baja vuelven a tener una incapacidad a los meses
  7. 7

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  8. 8 El significado de los obeliscos alineados por la costa vasca, discretos testigos de la historia
  9. 9

    «Hay un miedo increíble a que lo que vivimos el año pasado pueda repetirse»
  10. 10

    La Diputación de Álava planea cerrar el campamento de Bernedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Todos los goles van dedicados a mi madre; vino aquí en patera cuando yo solo era un bebé»

«Todos los goles van dedicados a mi madre; vino aquí en patera cuando yo solo era un bebé»