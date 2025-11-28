España busca dar primero en Alemania con la realista Imade

Imanol Troyano San Sebastián Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La selección quiere mantener su reinado en la Nations League y afronta hoy (20.30 horas, La 1) en Kaiserslautern ante Alemania el partido de ida de la final que se juega a doble partido. Las de Sonia Bermúdez quieren golpear primero en territorio rival y contarán con la novedad en la convocatoria de Edna Imade.

La jugadora de la Real Sociedad está siendo una de las sensaciones de la Liga F. Es la tercera máxima anotadora de la competición con sus ocho goles, uno menos que las azulgranas Pajor y Pina. Ayer no se entrenó con el grupo en Las Rozas antes de viajar a territorio alemán, pero sí que formó parte de la expedición. Bermúdez tendrá la última palabra sobre su debut. La competencia es alta con la presencia de Jenni Hermoso, Alba Redondo, Esther González o Claudia Pino.

Si no llega a disponer de minutos hoy, tendrá una nueva oportunidad para estrenarse el martes en el Metropolitano, donde se disputará el encuentro definitivo. Imade aguarda el momento con especial emoción, aunque también muy atenta al estado de su rodilla, ya que sufre una lesión crónica en uno de los tendones que en ocasiones se le agudiza. Se perdió el derbi ante el Athletic en Anoeta por este motivo hace dos semanas.

Se trata del tercer partido que afronta la selección en su nueva etapa con Bermúdez en el banquillo después de superar con éxito las semifinales del torneo frente a Suecia. La seleccionadora madrileña ha recuperado para la causa en su aventura a Mapi León y Jenni Hermoso, que se habían quedado fuera con Montse Tomé en la etapa anterior.

La selección se vuelve a ver las caras con Alemania, combinado al que se enfrentó también en las semifinales de la Eurocopa el pasado verano. España se impuso entonces gracias a un solitario gol de Aitana Bonmatí en la prórroga.

Irene Paredes, titular

También es cercano el precedente del partido por el bronce de los Juegos Olímpicos de París del pasado año. Entonces fueron las alemanas quienes se impusieron en el marcador para colgarse la medalla y dejar a las españolas en la cuarta posición.

Además de incluir por primera vez en la lista a Bermúdez, la entrenadora ha recuperado para la ocasión a Leila Ouahabi y de Athenea del Castillo, que no fueron convocadas en la anterior lista. Causan bajan con respecto a la última llamada Salma Paralluelo y Lucía Corrales. La legazpiarra Irene Paredes, por su parte, continúa en la convocatoria y será titular en la zaga.

En la selección alemana, regresan la guardameta Ann-Katrin Berger y las defensas Rebecca Knaak y Sarai Linder. Por contra, no estará disponible por lesión la jugadora del Bayern Múnich Lea Schüller, que ha sido sustituida por su compañera Linda Dallmann. Además, arrastran molestias Camilla Küver y Sydney Lohmann, lo que ha propiciado que el técnico Christian Wück se lleve a Bibi Schulze.

La selección española, vigente campeona del torneo y número 1 en el ranking FIFA busca desquitarse de la final de la Eurocopa perdida ante Inglaterra el pasado verano. Sería el primer título con Sonia Bermúdez desde que se ha hecho cargo del equipo. España llega a Alemania con la esperanza de lograr un buen resultado, pero consciente de que tendrá la oportunidad de resolver la final ante su gente en cuatro días.

