Arturo Ruiz (Madrid, 1997) es el gran artífice de la resurrección del conjunto femenino de la Real. Licenciado en Pedagogía y con estudios también en ... Psicología ha cambiado el estado anímico de un equipo que ahora mismo solo tiene por delante al Barcelona, al que derrotó en Zubieta hace un mes. Es prudente al hablar de objetivos pero es un torrente de ilusión y ambición. De otra manera no se habría labrado una carrera tan meteórica a sus 28 años.

– Mejor aterrizaje imposible...

– Todas las personas del club me están haciendo muy fácil mi día a día y eso está siendo clave.

– ¿Qué es lo que más la he sorprendido de la Real?

– Tenía expectativas altas en cuanto a su estructura y recursos, pero veo que está muy organizado y coordinado en todos sus departamentos y unidades. La predisposición de las jugadores es fantástica y me gusta la cultura profesional del guipuzcoano con alguien que llega de fuera.

– ¿Quién es Arturo Ruiz?

– Soy un chico de Madrid, de un barrio cerca de El Pilar y la zona de Mirasierra, que hace diez años decidió ser entrenador y desde entonces no ha parado de formarse para cumplir su sueño.

Inicios «Con 18 años empecé en un infantil y enfoqué los estudios universitarios para ser entrenador. Por eso hice Pedagogía»

– ¿Cuáles son sus primeros recuerdos en el fútbol?

– Jugando al salir de clase. Yo iba al colegio Fuentelarreyna y delante había un parque de tierra en el que los padres de mis amigos David y Javi nos entrenaban cuando tendríamos tres años. Cuando cumplimos los cuatro mi madre fue el Club Unión Zona Norte, que estaba en el barrio, para que nos montaran un equipo para los amigos. Así empezamos jugando a fútbol-7 y con cinco años nos federaron. Estuve en el club 19 años, hasta los 24, cuando tuve que dejar de jugar en el equipo senior porque empecé las prácticas en el Leganés.

– ¿De qué jugaba?

– Era un defensa zurdo, central o lateral, bastante grande, fuerte en el juego aéreo y con poco talento técnico. Mi fuerte era liderar grupos, casi siempre era el capitán porque comunicaba muy bien. Quizás por ello me llamó la atención entrenar.

– ¿El primer estadio en el que vio fútbol profesional?

– Mi primer partido fue un Atlético-Espanyol en el Calderón, pero también he ido al Bernabéu, Leganés, Getafe... Con mi padre he viajado mucho a ver al Racing.

Fichaje «Los guipuzcoanos no sois conscientes de cómo se ve a la Real desde fuera y el peso y el impacto que tiene el club a nivel nacional»

– ¿Y eso?

– Mi abuelo se crió en Santander y siempre que ganaba el Racing le compraba un merengue a mi padre. De ahí nos viene la afición por ese equipo. Hemos hecho viajes juntos para ver partidos tanto en el Sardinero como fuera.

– ¿Pero de qué equipo es?

– Simpatizo mucho con el Racing pero prefiero no decir cuál es mi equipo principal.

– ¿Cómo empezó a entrenar?

– Cuando tenía 18 años y jugaba en juveniles decidí echar una mano como segundo del infantil B del Zona Norte. Esa etapa comenzó cuando terminaba bachillerato y empezaba la universidad, así que enfoqué mis estudios para ser entrenador.

– Es licenciado en Pedagogía...

– Hice la carrera en cuatro años mientras me sacaba los títulos de entrenador y luego estudié Psicología, aunque no la he acabado, y saqué el máster de psicología deportiva y el máster de alto rendimiento deportivo.

– Veo que era buen estudiante...

– Me gustaba leer. No era de sobresalientes pero sí de notables.

– ¿Ha tenido algún trabajo al margen del fútbol?

– Hice prácticas en recursos humanos de una empresa de marketing digital pero tenía claro que quería ser entrenador.

Vestuario «Hay que dedicar mucho más tiempo a las que no juegan. Por tener un grupo sano en lo mental puedo trabajar mejor lo táctico»

– ¿Cuándo ve que ese sueño puede ser factible?

– Con el Máster de Psicología Deportiva se me abrieron las puertas de hacer prácticas como psicologo con los equipos juveniles masculinos del Leganés en 2019. Me sirvió para conocer una estructura profesional por dentro.

– ¿Y cómo se le abre la puerta del Atlético?

– Un compañero del Zona Norte estaba en el senior C del Atlético y necesitan un asistente que hiciera de delegado. Así entré, aunque luego también hice de psicólogo. Al año siguiente fui entrenador del juvenil y luego del C.

– ¿Encontró muchas diferencias de trabajar con chicos en el Leganés a hacerlo con las chicas?

– Es fútbol, es llevar un vestuario y el día a día es similar. La mujer requiere de una mayor justificación en las decisiones que el hombre y eso es positivo porque con ellas puedes ahondar más en muchas cuestiones. Te permite una mayor conversación individual y eso genera una relación de confianza. Los hombres somos más viscerales. En lo que se refiere al juego, la táctica es más importante porque la velocidad no es tan rápida como en el fútbol masculino. Entrenar mujeres requiere de un nivel de justificación, profundización y razonamiento elevados que para un entrenador que aún está en sus primeras etapas es muy positivo.

– En marzo de 2024 le nombran entrenador del primer equipo del Atlético...

– Era el entrenador del C y llevaba un mes en el primer equipo como analista individual. Cuando destituyen a Manolo Cano me llama la directora deportiva y me ofrece ser el entrenador en las nueve últimas jornadas. Salió bien y entramos en Champions.

– ¿Por qué ficha por el Granada y deja un club como el Atlético?

– Las oportunidades hay que aprovecharlas. En el Atlético el entrenador iba a ser Víctor Martín y me ofrecieron seguir en el filial. Pero me llamó el Granada de Liga F, me sentía preparado y no me lo pensé dos veces.

Prudencia «Tenemos la ilusión de llegar a mayo como ahora pero aún tenemos que jugar contra el Real Madrid y el Atlético»

– Quedan quintos y son semifinalistas de la Copa de la Reina. Una temporada histórica...

– Más que los resultados siempre destacaré la humanidad de ese vestuario. Grandísimas personas, un día a día maravilloso y un club que siempre será importante para mí.

– ¿Cómo llega a la Real?

– Quedaban algunas jornadas para el final de liga y contactó con mi representante. Empezamos a conocernos por videollamadas, casamos muy bien desde el inicio y me motivaba venir aquí.

– ¿Qué referencias tenía del club desde la distancia?

– Xabi Prieto, al que conocí el otro día en la entrega de las insignias de oro y brillantes a los socios, es la primera imagen que asocio a la Real en mi vida. Creo que los guipuzcoanos no sois conscientes de que cómo se ve a la Real desde fuera y el peso y el impacto que tiene el club a nivel nacional. Es uno de los grandes clubes aunque no por ello ha perdido su cercanía y humildad.

– En los últimos años ha ganado una Copa del Rey y una Copa de la Reina. ¿Eso también pesa cuando decide venir?

– Lógicamente, pero lo que más destacaría de la Real es cómo pone el foco en los procesos. Es un club en el que no hay grandes cambios de una temporada a otra a pesar de que varíen jugadores y entrenadores. Tenemos libertad metodológica pero hay una continuidad de años en los procesos de entrenamientos y la forma de hacer las cosas que le ha llevado a estar entre los cinco mejores equipos tanto en chicos como en chicas.

– Llega en un momento en el que salen jugadoras como Elene Lete, Vanegas, Amaiur o Franssi y van segundas. ¿Cómo es posible semejante inicio con un cambio tan grande en la plantilla?

– El final de la pasada temporada no fue fácil y el equipo necesitaba un cambio. Han subido canteranas que se han unido a otras que ya estaban aquí, Maider lleva haciendo un gran trabajo en la dirección deportiva desde enero, han llegado buenos fichajes... Son muchos ingredientes que junto a la motivación con la que arrancamos la temporada se han traduciodo en unos buenos resultados. En pretemporada pusimos el foco en lo social y lo psicológico y eso se ve ahora reflejado en el juego.

– ¿Ha sido más psicólogo que entrenador para limpiar la cabeza de las jugadoras de tal manera?

– La psicóloga del equipo es Nora. Yo soy el entrenador y debo tener conocimiento de todas las áreas. La psicología es el área que más me atrae porque creo que es la más diferencial y la que está menos desarrollada en el deporte. Hemos construido unas grandes relaciones personales y eso se nota en el juego, sobre todo cuando las cosas no van bien. Lo táctico, lo físico y lo técnico está muy integrado en lo que es la evidencia científica, pero el factor mental es el que tiene que seguir creciendo y cobrando un mayor protagonismo.

– ¿Cuál es su libreto como entrenador?

– Primero me gusta que todo el cuerpo técnico se sienta protagonista y luego, tener una gran relación personal con las jugadoras para poder profundizar con ellas en el alto rendimiento. En lo táctico me gusta iniciar un juego combinativo para generar ventajas al desestructurar al rival y acelerar la jugada. Sin balón trabajamos para ser más presionantes, aunque por distintas razones hemos tenido que permanecer más en un bloque medio.

– ¿Es de los que adaptan las jugadoras al estilo o el estilo a las jugadoras?

– Desde que empecé en la Liga F he tratado de mantener una identidad en mis equipos desde las estructuras, las intenciones y el día a día, pero también hay que tener en cuenta las características de las jugadoras. Cada vez somos mejor equipo en adaptar situaciones de juego a las jugadoras que están en el campo.

– ¿Cuál es su referente como entrenador?

– Me han gustado muchos. Del fútbol masculino uno de los primeros en los que me fijé fue en Vicente del Bosque y también en Ancelotti. Actualmente me gustan Iñigo Pérez, del Rayo, y Álvaro Benito. Los entrenadores jóvenes nos fijamos en muchos entrenadores pero también seguimos a psicólogos, compañeros del fútbol femenino como Toril, David Aznar, Sánchez Vera, Natalia Arroyo...

– ¿El secreto para que convierta en oro todo lo que toca?

– Meto 14 horas en Zubieta, estoy en un club con una gran estructura, cuento con unos compañeros muy preparados y una plantilla maravillosa.

– Pero los rivales tembién dirán lo mismo...

– Es importante que todos se sientan partícipes de los objetivos y estén felices. Las personas que no están participando tanto hay que tenerlas mucho más en cuenta y dedicarles mucho tiempo. Para mí lo humano es trascendental y por tener tan sano al grupo en lo mental le puedo dedicar tanto tiempo a la táctica y a preparar los partidos.

– ¿Es real estar segundo por delante del Madrid y el Atlético?

– Cuando hay un nuevo proyecto hay que estar tranquilos en las expectativas. Si llevase tres años me podrían pedir resultados, pero cuando algo es nuevo el foco debe estar en el proceso. Tenemos la exigencia y la ilusión de llegar a mayo en una situación similar a la actual. Aún tenemos que jugar ante el Real Madrid y el Atlético...

– Una curiosidad, ¿cuánto influyó en la llegada de Edna Imade, a la que entrenó en el Granada?

– Ella sí sabía que yo iba a ser el entrenador pero yo no supe que ella iba a venir hasta el final. Estoy encantado con ella y porque haya ido con la selección, pero lo mejor es su día a día, su capacidad de trabajo y cómo prioriza lo colectivo sobre lo individual.

– ¿Cómo está su rodilla?

– Es una lesión crónica que por momentos se le puede agudizar, aunque controlamos los tratamientos y las cargas para que siga jugando. Pero algún partido más se perderá.

Más personal «Me gusta la ornitología, los libros de psicología, ver seriesy conocer pueblos de Gipuzkoa»

– ¿Dónde vive?

– En Astigarraga. Es un lugar que me queda muy cerca de Zubieta.

– ¿Un rincón de Donostia?

– Me gusta Gros o cualquiera de las playas para ir a dar un paseo. Es una ciudad fantástica con una gastronomía espectacular.

– ¿Qué deportes practica?

– Me gusta el pádel, salir a correr y jugar a ping pong. El otro día corrí la media maratón de Donostia y disfruté mucho.

– ¿Un plan al margen del fútbol?

– Escaparme tres días con mi pareja de viaje a conocer algún sitio nuevo.

– ¿Y aquí en Gipuzkoa?

– Visitar algún pueblo como Hondarribia o San Juan de Luz o ir a hacer alguna ruta por el monte.

– ¿Otras aficiones?

– Viajar, estar con mis amigos en Madrid, leer libros de psicología, ver series y la ornitología.

– ¿La ornitología?

– En Primaria tuve un tutor, Rodolfo, que en vez de darnos horas de tutoría, como era ornitólogo nos daba clases de ornitología. Desde entonces soy muy aficionado a la aves.

– ¿El último libro que ha leído?

– 'Educa jugando' que me lo regalaron aquí en el club.

– ¿Una serie?

– La 'Trilogía del Baztan' la vi cuando venía aquí. También me ha gustado 'Los sin nombre'.

– ¿Un grupo de música?

– Dani Martín. En este parón voy a un concierto suyo.

– ¿Una comida?

– Un buen arroz o paella.

– ¿Bebida?

– El vino blanco.

– ¿Lo primero que hace al levantarse?

– Ducharme y venir a Zubieta. No desayuno porque hago ayuno.

– ¿Playa o montaña?

– Las dos las disfruto por igual.

– ¿Un lugar de vacaciones?

– Menorca.