Arturo Ruiz posa sonriente para la entrevista en el Estadio Zubieta. Morquecho

Arturo Ruiz

Entrenador de la Real Sociedad de Liga F
«El equipo necesitaba un cambio. Hemos construido grandes relaciones personales y eso se nota»

El madrileño disfruta del momento y dice que en los proyectos nuevos el foco debe ponerse en el proceso, no en las expectativas

Miguel González

Miguel González

San Sebastián

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:05

Arturo Ruiz (Madrid, 1997) es el gran artífice de la resurrección del conjunto femenino de la Real. Licenciado en Pedagogía y con estudios también en ... Psicología ha cambiado el estado anímico de un equipo que ahora mismo solo tiene por delante al Barcelona, al que derrotó en Zubieta hace un mes. Es prudente al hablar de objetivos pero es un torrente de ilusión y ambición. De otra manera no se habría labrado una carrera tan meteórica a sus 28 años.

