Edna Imade recibe las felicitaciones de sus compañeras de la Real Sociedad tras ganar la Nations League La delantera txuri-urdin se ha incorporado a los entrenamientos para preparar el partido del sábado ante el Real Madrid

Bruno Parcero San Sebastián Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:40 | Actualizado 12:48h. Comenta Compartir

Edna Imade se ha incorporado hoy a los entrenamientos de la Real Sociedad en Zubieta y lo ha hecho recibiendo las felicitaciones de sus compañeras tras la consecución del título la Nations League al derrotar en la final a doble partido a Alemania gracias a su victoria por 3-0 en el Metorpolitano de Madrid ante 55.000 aficionados.

La jugadora txuri-urdin, que jugó unos pocos minutos en ese partido de vuelta después de haber debutado el viernes con la absoluta en Kaiserlautern, ha recibido los abrazos de sus compañeras, más o menos efusivos, que la han ido felicitando por su éxito. No han faltado bromas como la de la capitana Nerea Eizagirre, que la ha abrazado cuando aún estaba vestida de calle y, tras ser elogiada por una sorprendida Edna Imade, la tolosarra le ha seguido el juego: «Me he puesto así de elegante para verte».

🥰 Así han recibido a la campeona pic.twitter.com/P5IKofNzt2 — Real Sociedad Femenino (@RealSociedadFEM) December 4, 2025

Tanto Edna Imade como sus compañeras preparan ya el trascendental partido que este sábado les enfrentará en Valdebebas a un rival directo como es el Real Madrid.