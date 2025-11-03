Edna no deja de sonreir: la mejor jugadora de octubre en la Liga F es txuri-urdin

Edna Imade (2000) no ha dejado de sonreir en todo octubre. Sus cinco goles en tres partidos (ha marcado en todos ellos) en este mes ... le han valido a la Real para asentarse en puestos Champions y, a ella, para ser la mejor jugadora del mes de toda la Liga F. Ha recibido el galardón de manos de la capitana, Nerea Eizagirre, durante la sesión de recuperación de este lunes en el nuevo gimnasio el Estadio Zubieta.

«Es un premio que no es solo mío, si no de todas. Creo que todasd habéis conseguido que pueda recibir el premio, así que muchas gracias», ha declarado delante de todo el grupo después de recibir el pasillo de collejas y la posterior felicitación de parte de sus compañeras.

La heroína de la histórica victoria de este domingo ante el Barcelona es el principal argumento para que la Real se esté codeando con los mejores equipos de la competición. Sólo Lavogez en el derbi guipuzcoano se ha sumado a la delantera nacida en Marruecos, de origen nigeriano pero criada en Sevilla en la lista de goleadoras este mes. Seis goles de siete que ha metido la Real llevan su firma.

Su portentosa temporada pasada en el Granada, donde anotó 16 goles, sumado a la incoporación de Arturo Ruiz, técnico con el que despuntó el año pasado, antojaban su fichaje en calidad de cedida por el Bayern de Múnich como una incorporación diferencial. Lo que no se daba por sabido era que se iba a adaptar tan rápido y que en noviembre estaría en lo más alto de la tabla de goleadoras junto a Claudia Pina.

Vive por y para el gol

Edna Imade es una delantera dominadora. No participa tanto en el juego y, por momentos, da la sensación de estar desconectada. Nada más lejos de la realidad. En todo momento tiene en la cabeza qué movimiento hacer para acercar a su equipo al gol. Ha metido goles de todos los colores, muestra de lo completa que es como delantera.

Además, su poderío aéreo le convierten en una jugadora prácticamente imparable en el balón parado y centros laterales. La Real va a necesitar que Nerea Eizagirre, que arrancó la temporada a gran nivel pero en el último mes apenas ha participado por molestias físicas, y el resto de jugadoras ofensivas también sumen en el apartado goleador para poder mantener la tercera plaza. Pero seguro que por Edna Imade no será.