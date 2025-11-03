Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Edna Imade posa con el galardón de mejor jugadora del mes de octubre de Liga F en el Estadio Zubieta. RS
Real Sociedad femenina

Edna no deja de sonreir: la mejor jugadora de octubre en la Liga F es txuri-urdin

La delantera nacida en Marruecos ha marcado en los cuatro tres que ha jugado este mes y es el principal argumento para que la Real esté en puestos Champions

Iker Valverde

Iker Valverde

Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:52

Edna Imade (2000) no ha dejado de sonreir en todo octubre. Sus cinco goles en tres partidos (ha marcado en todos ellos) en este mes ... le han valido a la Real para asentarse en puestos Champions y, a ella, para ser la mejor jugadora del mes de toda la Liga F. Ha recibido el galardón de manos de la capitana, Nerea Eizagirre, durante la sesión de recuperación de este lunes en el nuevo gimnasio el Estadio Zubieta.

