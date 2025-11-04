Edna y Arturo cambian la dinámica

Raúl Melero Martes, 4 de noviembre 2025, 00:10 | Actualizado 00:25h. Comenta Compartir

La frase «dame un punto de apoyo y moveré el mundo» fue dicha por el matemático y físico griego Arquímedes. Con ella explicaba el principio de la palanca, demostrando cómo con una palanca lo suficientemente larga y un punto de apoyo se podría mover un peso muy grande, incluso un planeta entero si se cumplen las condiciones. Este principio matemático se puede aplicar al fútbol, por mucho que en el siglo III antes de Cristo no había muchas pelotas redondas de cuero.

Arturo Ruiz y Edna Imade son los dos puntos diferenciales de esta magnífica temporada que está firmando la Real y que ha tenido este pasado domingo uno de sus momentos mágicos. Son el principio de Arquímedes txuri-urdin aunque hay muchos más puntos diferenciales en esta temporada. Ganar al mejor equipo del mundo tiene una repercusión total. El triunfo de la Real ante el todopoderoso Barcelona hace que hasta los más advenedizos en la materia se pregunten qué ha podido pasar para tal acontecimiento.

EDNA IMADE Natural de Marruecos, 5 de octubre del 2000 (25 años) 1,80 m Delantera centro 7 7 5 partidos jugados goles jornadas consecutivas marcando TRAYECTORIA Cacereño Granada Málaga (2021-23) (2019-21) (23-25) Bayern Múnich Real Sociedad (cedida) (2025-?) (2025-?) ARTURO RUIZ ÁLVAREZ Madrid, 9 de marzo de 1997 (28 años) Club Unión Zona Norte (2015) CD Leganés D.A.V. Santa Ana Atlético (Juvenil, filial y primer equipo) (2021-24) Granada (2024-25) Real Sociedad (2025)

El entrenador madrileño es el gran diseñador del proyecto txuri-urdin que recoge frutos del excelente trabajo de otros años y acopla nuevos mecanismos a su obra.Uno de ellos es Edna Imade, máxima artillera del equipo con siete dianas, autora del tanto de penalti ante el Barcelona y una de las sensaciones de la Liga F. Arturo Ruiz y la atacante coincidieron en el Granada y el entrenador blanquiazul, cuando tuvo oportunidad de incorporarla al equipo, no lo dudó un instante.

Un dato que llama poderosamente la atención es que el técnico solo le saca tres años a la delantera centro blanquiazul. Salta a la vista la poca diferencia en edad de un entrenador que se forjó en equipos de la capital madrileña, demostró su talento en tres categorías diferentes con el Atlético de Madrid y opositó a grandes cotas en el Granada.Ahí coincidió con Edna, quien hizo 25 goles en las dos temporadas que pasó en el cuadro nazarí y que firmó las mejores campañas de su historia, con un quinto puesto liguero y unas semifinales de Copa.

Artillera y diseñador

La sevillana de origen africano se perdió los dos primeros partidos por un problema en una de sus rodillas.Debutó en la tercera jornada saliendo desde el banquillo en el triunfo por 3-0 ante el Sevilla.Su primera titularidad llegó en la cuarta jornada ante el Levante y hubo que esperar un par de partidos para que mojara, fue ante el Badalona (0-2).

«Uno de mis sueños es superar con la Real los 16 goles que hice la pasada con el Granada», comentó la delantera en estas mismas páginas hace ocho días. Lleva ya siete dianas, con dos dobletes, ante el Eibar y su exequipo, y el de penalti el domingo pasado ante el Barcelona. Una jugadora que por sus características es capaz de cambiar la tendencia de un equipo.Potentísima, rápida y con olfato especial para el gol. «Claro que me gustaría jugar la Champions», dice con una sonrisa.Queda camino por recorrer, pero la Real ahora mismo, está en esos puestos.

La nueva dupla llegada desde Granada ha insuflado nuevos bríos a una Real que viaja con velocidad de crucero. Arturo Ruiz, a sus 28 años, capitanea una nueva versión blanquiazul con un equipo renovado y remozado tras las diez bajas de la pasada temporada. Ruiz inició su trayectoria como entrenador en 2015 –con tan solo 18 años– en el Club Unión Zona Norte de Madrid. Más adelante, formó parte de los cuerpos técnicos del Leganés y el Santa Ana antes de incorporarse al Atlético, donde estuvo con el juvenil y el filial, al que le ascendió a Segunda RFEF.

En marzo de 2024 asumió la dirección del primer equipo a falta de nueve jornadas para el final del campeonato. Bajo su liderazgo, el conjunto rojiblanco se clasificó a la Champions League. En su última temporada al frente del Granada, firmó una campaña histórica al finalizar en quinta posición en liga y alcanzar las semifinales de la Copa de la Reina. Su círculo más cercano habla de él como un 'friki' del fútbol y en la Real ha encontrado el ecosistema perfecto para triunfar. Por ahora, junto a Edna, lo está haciendo.

