Liga FEl derbi entre Real Sociedad y Athletic, en directo
La Real busca su cuarta victoria consecutiva ante un Athletic que confía en revertir su mala dinámica a pesar de su última victoria contra el Eibar
Lo más importante
San Sebastián
Domingo, 16 de noviembre 2025, 12:30
Real Sociedad y Athletic se miden este mediodía en Anoeta en un derbi al que ambos equipos llegan con diferentes rachas. Las de Arturo Ruiz buscarán su cuarta victoria consecutiva ante un Athletic que confía en revertir su mala dinámica a pesar de su última victoria contra el Eibar.
12:33
Media hora de partido - Partido dividido
El Athletic está sabiendo plantar clara a una Real que por momentos es mejor y está demostrando porqué está en los puestos altos de la clasificación. Sin embargo, ninguno de los dos equipos está pudiendo llegar con facilidad al área rival ni generar ocasiones claras.
Enlace copiado
12:31
La ha tenido la Real
¡A punto ha estado la Real de abrir el marcador! Córner de la Real que ha rematado Lucía Rodríguez, fácil para Nanclares
Enlace copiado
12:26
Partido, otra vez igualado
Tras unos buenos momentos de la Real, en los que ha complicado la salida de balón de las jugadoras del Athletic con una presión alta, el partido vuelve a estar parejo. Sin ocasiones claras para ninguno de los dos equipos.
Enlace copiado
12:22
Primera ocasión del partido, para el Athletic
Landaluze ha estado a punto de hacer el gol de la jornada. El conjunto vizcaíno ha sacado un saque de esquina que nadie ha podido rematar y Landaluze, casi de chilena, ha rematado como ha podido y ha estado a punto de mandar el balón dentro de la portería txuri-urdin
Enlace copiado
12:17
El partido ya es txuri-urdin
La Real empieza a carburar. Las de Arturo Ruiz han dado un pasito para adelante y ya controlan el balón y el partido. La presión tan adelantada está dando sus frutos y las laterales txuri-urdin están empezando a llegar a línea de fondo para lanzar balones al área.
Enlace copiado
12:13
Minuto 10 - Partido trabado
Como suele ser habitual en estos partidos con tanta tensión, primeros minutos de tanteo. Los dos equipos están tratando de controlar los puntos fuertes de los rivales, lo que se está convirtiendo en un inicio con muchas faltas por parte de ambos equipos
Enlace copiado
12:07
Buena asistencia la que presenta Anoeta. A la espera de que el club haga oficial el número de seguidores que hay en las gradas, a simple vista da la sensación de que miles de personas se han acercado al campo para seguir el partido
12:04
¡Arranca el partido!
Ya rueda el balón en Anoeta. Txuri-urdin en la izquierda; el Athletic, en la derecha.
Enlace copiado
11:45
Importante
Edna Imade y Nerea Eizagirre parten desde el banquillo
Las jugadoras ya calientan sobre el césped. Novedad: Edna Imade y Nerea Eizagirre parten desde el banquillo. Arturo Ruiz ha decidido no alinear a la tolosarra, quien había completado la semana con el resto de sus compañeras tras haber “dejado atrás las molestias” que le mermaban. La nigeriana, que es la máxima goleadora del conjunto txuri-urdin, también suplente.
11:42
«Soy de la Real y tengo que aguantar a mi aita, que es del Athletic»
Entre los aficionados de la Real más txikis no hay duda de quién va a ganar. «La Real va a ganar seguro», asegura Mailen que ha venido junto a sus compañeros de clase Nahia, Miren, Nora y Alain. “Después nos iremos a comer un bocata. Es un planazo, animar a la Real y después seguir con los amigos”, afirma Alain.
Y aunque todos quieren que la Real gane, Nahia parece que «lo necesita». “Mi aita es de Athletic y aunque diga que me tiene que aguanta a mí en casa, soy yo la que le tiene que aguantar a él«, explica Nahia»
11:30
«Confiamos en ganar y que los amigos se vayan calentitos de vuelta a Bilbao”»
La Z7 Taldea no hah fallado a la cita. Como cada fin de semana, este grupo de seguidores siguen a las chicas de la Real. Y es por eso que confían en un victoria para este domingo. «Este año estamos jugando muy bien. Han empezado la temporada genial y las chicas están demostrando un futbol fantástico. Confiamos en ganar y que los amigos se vayan calentitos de vuelta a Bilbao”, comenta Jon, aficionado de la Real.»
11:28
“La jugadora que más miedo nos da es Aiara Agirrezabala«»
Pese a la hermandad que existe entre ambas aficiones, aquí todos quieren ganar. David confía en que el marcador caiga a favor de los rojiblancos, y para ello cree que las futbolistas tienen que tener cuidado con un realzale en concreto. “La jugadora que más miedo nos da es Aiara Agirrezabala. Además han empezado la temporada como un tiro pero no hay mejor escenario que Anoeta para poner fin a la mala racha que estamos atravesando”, dice David
Enlace copiado
11:26
«Después nos vamos de comida con los de la peña de la Real»
David con sus amigos de la peña del Athletic Femenino. «Les intentamos acompañar a todos los partidos. Siempre nos juntamos los amigos». Y como suele ocurrir tras cada derbi, la fiesta no acaba con el pitido final».
Enlace copiado
11:21
“La Real va a ganar 3-2”
Se respira buen ambiente en las calles de Donostia. Familias de ambos equipos disfrutan de las horas previas a un choque en el queda patente una vez más la buena sintonía que hay entre ambos equipos. Aun así, al gente lo tiene claro. Itxaso, Maren y Xare, aficionadas de la Real, aseguran que «nuestra jugadora favorita es Nerea Eizagirre. Hemos venido tres amigas que jugamos en el Segura. El año pasado ya vinimos al derbi y nos encantó y hemos querido repetir. El aita es del Athletic pero yo vengo a animar a la Real. Tenemos muchas ganas».
Enlace copiado
11:15
Once del Athletic
Por su parte, el Athletic buscará sorprender a las txuri-urdin con: Nanclares; Nevado, Bibi, Landaluze, Elexpuru; Oguiza, Zubieta; Agote, Pinedo, Ortega; Campos
Enlace copiado
11:14
Once de la Real Sociedad
La Real buscará hacerse la victoria con el siguiente grupo de futbolistas: Arrula, Florentino, Moraza, Fernández, Andreia, Lucía, Intza, Lavogez, Molina, Cahynová y Aiara
Enlace copiado
11:13
Las de Arturo Ruiz buscarán su cuarta victoria consecutiva ante un Athletic que confía en revertir su mala dinámica a pesar de su última victoria contra el Eibar.
11:12
Un día especial para aficionados guipuzcoanos y vizcaínos. Los dos equipos llegan con rachas opuestas, pero en un partido de este calibre cualquier cosa puede pasar
11:12
Kaixo! Egun on! Bienvenidos a todos y a todas al directo del derbi que enfrentará este mediodía a la Real Sociedad y al Athletic Club
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
- 2 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
- 3 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
- 4 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
-
5
- 6 Condenan a una empresa en Euskadi a pagar 16.000 euros a un trabajador por cambiarle de horario de mañana al de tardes
-
7
-
8
-
9
- 10 «Sigo viendo a los perros que mataron a Lur en Errenteria»
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad