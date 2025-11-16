11:42

«Soy de la Real y tengo que aguantar a mi aita, que es del Athletic»

Entre los aficionados de la Real más txikis no hay duda de quién va a ganar. «La Real va a ganar seguro», asegura Mailen que ha venido junto a sus compañeros de clase Nahia, Miren, Nora y Alain. “Después nos iremos a comer un bocata. Es un planazo, animar a la Real y después seguir con los amigos”, afirma Alain.

Y aunque todos quieren que la Real gane, Nahia parece que «lo necesita». “Mi aita es de Athletic y aunque diga que me tiene que aguanta a mí en casa, soy yo la que le tiene que aguantar a él«, explica Nahia»

