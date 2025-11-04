Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Arola ayuda a Lucía a levantarse, el domingo en Zubieta ante el Barcelona. Iñigo Royo
Real Sociedad femenina

El dibujo sobre el tapete sí sostiene la propuesta sobre el césped

Ruiz ha dispuesto un sistema con dos carrileras que se apoya en un centro del campo sólido y la dinamita que posee en ataque

Raúl Melero

Raúl Melero

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El triunfo ante el Barcelona supone un espaldarazo a las intenciones clasificatorias de las de Arturo Ruiz. Instaladas en la tercera posición, la victoria ... supone un aviso al resto de equipos de que las miras en este curso son estar en la parte alta. Solo ha perdido un partido en las nueve comparecencias hasta el momento y la solidez está siendo su principal condición. La irrupción de Aiara, la experienca de Moraza, la pegada de Imade o el control de Andreia y Paula, están siendo los cimientos donde se está edificando una temporada q ue promete buenas experiencias. La Real sabe lo que es frecuentar los grandes salones del fútbol, ha sido campeona de Copa y se metió en la previa de Champions. Las señales que deja el equipo es que si sigue por este camino solo puede llevar a cotas altas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  2. 2 Así envejece Gipuzkoa. Consulta la evolución en tu municipio
  3. 3 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  4. 4 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de personas desde Irun: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  5. 5

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  6. 6

    Sánchez se reúne en La Moncloa con la guipuzcoana Sapa tras el histórico contrato con el Ejército de EE UU
  7. 7

    El tráfico de cocaína se dispara en la ruta por Irun a Francia a niveles «nunca vistos»
  8. 8 Un camión incendiado y dos accidentes complican la tarde del lunes en las carreteras de Gipuzkoa
  9. 9 Tres días de secuestro en un piso de Málaga y una ristra de golpes por 50 euros de cocaína
  10. 10 El hombre que pasea con dos loros por San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El dibujo sobre el tapete sí sostiene la propuesta sobre el césped

El dibujo sobre el tapete sí sostiene la propuesta sobre el césped