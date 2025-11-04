El dibujo sobre el tapete sí sostiene la propuesta sobre el césped

El triunfo ante el Barcelona supone un espaldarazo a las intenciones clasificatorias de las de Arturo Ruiz. Instaladas en la tercera posición, la victoria ... supone un aviso al resto de equipos de que las miras en este curso son estar en la parte alta. Solo ha perdido un partido en las nueve comparecencias hasta el momento y la solidez está siendo su principal condición. La irrupción de Aiara, la experienca de Moraza, la pegada de Imade o el control de Andreia y Paula, están siendo los cimientos donde se está edificando una temporada q ue promete buenas experiencias. La Real sabe lo que es frecuentar los grandes salones del fútbol, ha sido campeona de Copa y se metió en la previa de Champions. Las señales que deja el equipo es que si sigue por este camino solo puede llevar a cotas altas.

Cambio de dibujo. Arturo Ruiz llegó a Zubieta con las ideas muy claras y su libro de estilo bajo el brazo. Su propuesta está dando los frutos deseados. Tres centrales, dos carrileras profundas, un centro del campo sólido y variantes arriba. De nueve comparecencias solo ha perdido una de ellas y viene de ganar al Barcelona. Es decir, puede batir a cualquier equipo que se ponga enfrente. El entrenador madrileño ha combinado el dibujo pero jugando con tres centrales ha conseguido la versatilidad necesaria para atacar en superioridad y defender acumulando gente atrás. 17 goles a favor y solo siete en contra explican, entre otras cosas, el tercer puesto.

Tranquilidad y seguridad. Portería y defensa suelen ir de la mano en lo que se refiere a seguridad. Con un nuevo sistema atrás, tres centrales y dos carrileras, los automatismos deben ser nuevos, sobre todo para todas aquellas defensas acostumbradas a jugar en línea de cuatro. Por de pronto, la guardameta navarra Julia Arrula colecciona cinco porterías a cero, es decir, más de la mitad de los partidos disputados. Arrula tiene una de las virtudes principales de una portera, da confianza y seguridad a sus defensas a partir de la tranquilidad. Por mucho que sea el año donde más partidos está jugando y a pesar de ser una joven de 19 años, está siendo una de las destacadas del conjunto de Arturo Ruiz.

Solidez. La buena andadura del equipo la explican también varios nombres propios. No es fácil, cuando en verano pusieron punto y final a su vinculación con la Real diez jugadoras. La llegada de Ainhoa Vicente Moraza le ha dotado al equipo de una experiencia necesaria. La donostiarra, con muchas batallas libradas y al máximo nivel, está siendo fija en las alineaciones, bien como central o bien como lateral. Andreia Jacinto y Paula Fernández forman un centro del campo granítico, recorren muchos kilómetros y tienen la clarividencia en sus botas de dar siempre ventaja a la compañera. Acompañadas de la checa Cahynova y sobre todo de la capitana Nerea Eizagirre. Un comodín para Arturo Ruiz y una jugadora de un nivel fuera de toda duda que da empaque al equipo.

Dinamita arriba. Solo con enunciar el nombre Edna Imade se explica todo esto. Por muy bien que juegue la Real, por mucho que su propuesta sea atractiva y moderna, si no hay una artillera que convierta las ocasiones en goles, no hay ni resultados ni buenas clasificaciones. La Real está entre los equipos más goleadores de la Liga F y Edna Imade es su máxima goleadora con siete tantos. La jugadora blanquiazul ha marcado en los últimos cinco encuentros de manera consecutiva. Nerea, Lucía Pardo, la irrupción de Aiara, más Cahynova y Lavogez, están viendo puerta y por ello el conjunto guipuzcoano promedia casi dos tantos por encuentro.

Buenos mimbres. Aiara Agirrezabala es la última jugadora en irrumpir dentro del primer equipo. La lateral izquierdo berastegiarra ofreció una inmejorable carta de presentación. Metió los dos goles en el primer partido del equipo ante el Sevilla. Lástima que se escapara el triunfo, si no ahora la Real tendría dos puntos más y sería segunda en la tabla en solitario. «Cada vez las jugadoras llegan más preparadas, no tiene nada que ver con nuestra época», escribió ayer en estas mismas páginas una voz autorizada como Larraitz Lucas. Uno de los tótems de la sección femenina que presiente cómo cada vez las jugadoras que llegan desde las categorías inferiores tienen ya adquiridos automatismos, táctica, técnica y un fondo físico envidiable. Aiara puede llevarse titulares pero Intza, MIrari ó Lezeta representan el presente y futuro del equipo blanquiazul.