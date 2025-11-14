«Los derbis son partidos en los que te tienes que dejar la vida»

Claudia Florentino, María Molina y Paula Fernández vivirán este domingo (12.00 horas) su primer derbi vasco pero no su primer duelo de máxima rivalidad. ... Las tres, con una trayectoria importante a sus espaldas en la Liga F, ya han vivido otros partidos de este tipo, aunque aseguran que tienen «muchas ganas» de experimentar lo que se siente en un Real-Athletic, más aún en Anoeta.

«Estamos muy ilusionadas con este primer derbi», señala Molina. «Muchas de nosotras, además, debutamos en Anoeta y es un reto. Queremos hacer nuestro mejor partido, dar nuestra mejor versión y, sobre todo, hacer disfrutar a la afición», revela la central de Barcelona.

Anoeta vuelve a ser el escenario de un derbi en el que la Real tratará de prolongar su buen momento. Ninguna de ellas ha podido aún pisar el césped del recinto de Amara en partido oficial, aunque ya saben lo que es jugar en estadios importantes. «Yo he jugado derbis en Mestalla y en el Camp Nou», comenta la valenciana Florentino que también disputó un partido de Champions en el Parque de los Príncipes ante el PSG. «Son partidos que se viven de una forma especial. Para las jugadoras, sentir tan cerca a la afición es un placer porque cuando éramos pequeñas no imaginábamos jugar en estadios así».

La centrocampista Paula Fernández, también valenciana, recuerda que «yo he jugado tres derbis valencianos. Allí también abrían los estadios y la verdad es que era un ambiente festivo para el fútbol femenino de la Comunidad y eso es bueno. Tengo un especial recuerdo de los del Ciutat de Valencia. En mi primer año en el Levante ganamos y certificamos jugar la previa de la Champions. Fue un momento mágico», comenta la txuri-urdin. «Cuando ganas esos partidos, el momento de la celebración con las compañeras y la afición es muy especial porque en otros encuentros esos triunfos no se viven de forma tan intensa. Ahora tengo ganas de vivir el derbi vasco porque, por lo que he visto, hay bastante rivalidad, aunque es sana».

Molina recuerda sobre todo el derbi que jugó «en Mestalla con el Valencia. Es un campo que impacta mucho y ese derbi estuvo muy bien», mientras que Florentino, con experiencia en derbis catalanes, madrileños y valencianos, se queda «con el valenciano porque soy valenciana y aquel lo viví con más emoción. El madrileño, por ejemplo, lo viví con una responsabilidad tremenda porque sabía la rivalidad que hay entre Real Madrid y Atlético. Los derbis son partidos en los que te tienes que dejar la vida y sacar tu mejor versión para representar lo mejor posible los colores que llevas».

No cabe duda de que jugar en Anoeta supone un plus pese a que saque a las jugadoras de la zona de confort que representa el nuevo Z7. «Jugar en Anoeta es muy especial. En el Z7 estamos muy cómodas, es nuestra casa pero jugar en Anoeta siempre va a ser diferente», comenta Molina que no considera que el escenario y la relevancia que tiene este derbi suponga una mayor presión para el grupo. «Más que presión es ilusión porque trabajamos día a día para tener estos partidos».

«El Z7 es nuestra casa», coincide Fernández, «pero es bonito abrir los estadios y que venga más gente para así intentar engancharles y que luego vengan al Z7», apunta la centrocampista que por contra cree que «jugar en Anoeta delante de tu público te genera más presión y más nervios, pero creo que tenemos que estar tranquilas y seguir haciendo lo que estamos haciendo porque nos está yendo muy bien».

El peligro de las emociones

Para Florentino, jugar en Anoeta «genera más ilusión y motivación que presión, sabiendo la responsabilidad de llevar el escudo que llevamos y de representar la afición a la que representamos y lo intenso que se viven este tipo de partidos. Todo esto nos motiva, pero no nos podemos dejar llevar por las emociones. Tenemos que estar enfocadas en el partido», avisa.

Y en el derbi nos enfocamos. Tercera la Real y con 14 puntos más en la clasificación que el Athletic, decimosegundo, resulta imposible desligar el papel de favoritas de las txuri-urdin. «Sí, somos favoritas, pero justamente en este tipo de partidos no influyen mucho las dinámicas. Es un partido que está señalado en el calendario y las jugadoras, a pesar de la situación en la que estén, son capaces de sacar su mejor versión», avisa Claudia, a la que Paula da la razón. «Da igual la clasificación. Son partidos en los que no importa dónde esté cada uno. Siempre cuesta ganarlos».

No obstante, a nadie se le escapa que esta buena dinámica ha dotado a la plantilla realista de una enorme confianza que les permite encarar cualquier dificultad. «Los resultados nos dan confianza porque nos muestran que somos capaces de revertir cualquier situación. Ahora bien, esa confianza no nos debe llevar a la relajación porque cualquier equipo de la Liga F es capaz de competir y ganar un partido. Tenemos que poner el foco en nosotras y no dejarnos llevar por la buena dinámica porque eso al final es muy fácil que cambie», avisa Florentino, que resalta también que «nuestra calidad técnica hace que podamos ganar partidos en los que no estamos a nuestro mejor nivel».

«Somos un equipo que sabemos ver lo que está pasando en el campo, sabemos rectificar cuando las cosas no nos están saliendo bien porque no siempre las cosas te salen bien. Un partido tiene muchos escenarios diferentes pero hemos demostrado que sabemos adaptarnos», añade Molina, la única que se atreve a dar la receta para lograr la victoria ante el Athletic. «Somos un equipo que nos gusta tener el control. Queremos tener el balón, queremos ser protagonistas, pero sabiendo que también tenemos que hacer el mejor partido sin balón y, sobre todo, jugar con nuestros movimientos y nuestra versatilidad arriba».