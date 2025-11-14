Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Paula Fernández, Claudia Florentino y María Molina caminan por el Z7 antes de comenzar el entrenamiento Lusa

«Los derbis son partidos en los que te tienes que dejar la vida»

Debutantes. ·

Claudia Florentino, María Molina y Paula Fernández vivirán este domingo su primer duelo ante el Athletic defendiendo la camiseta de la Real después de haber disputado otros encuentros de máxima rivalidad

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Viernes, 14 de noviembre 2025, 06:51

Comenta

Claudia Florentino, María Molina y Paula Fernández vivirán este domingo (12.00 horas) su primer derbi vasco pero no su primer duelo de máxima rivalidad. ... Las tres, con una trayectoria importante a sus espaldas en la Liga F, ya han vivido otros partidos de este tipo, aunque aseguran que tienen «muchas ganas» de experimentar lo que se siente en un Real-Athletic, más aún en Anoeta.



