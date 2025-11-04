Claudia Zornoza pone fin a su carrera deportiva y se centra en su objetivo de ser Policía Nacional

Claudia Zornoza jugó este fin de semana su último partido como futbolista profesional tras haber anunciado en septiembre su retirada al final de la presente ... campaña, que al militar en el Utah Royals estadounidense se disputa en año natural. La talentosa centrocampista madrileña, que jugó 32 partidos y anotó 7 goles con la camiseta de la Real Sociedad en su única temporada en Donostia, en la 2017/2018, disputó 79 minutos en la victoria por 1-0 del Utah de la NWSL, en el que también militan exrealistas que dejaron gran impresión en la Real Sociedad como Nuria Rábano y Ana Tejada, frente al Washington Spirit, propiedad de Michele Kang, la 'Dama de Hierro' del fútbol, que también es dueña del Olympique de Lyon francés y el Botafogo brasileño.

Ampliar Nuria Rábano, en un partido con el Utah, y Ana Tejada consola a Zornoza en el partido de la retirada de la madrileña UTAH

Tejada abandonó la Real Sociedad de manera sorpresiva en abril de 2024, en el último día del mercado de fichajes norteamericano, a tres semanas de la final de Copa de la Reina disputada en Zaragoza en la que las txuriurdines a la postre caerían 8-0 ante el Barcelona.

La retirada de Zornoza supone la primera entre las integrantes que en 2023 fueron campeonas del mundo con la selección española, antes que el escándalo de Luis Rubiales estallase desde la celebración. La jugadora madrileña ha militado en el Rayo Vallecano, Atlético de Madrid, Real Madrid y Levante, además de en el Utah Royals.

El objetivo de ser Policía Nacional

En una entrevista con 'Relevo' desde Nueva Zelanda en la concentración del pasado Mundial, Zornoza declaró que «estudio una oposición para Policía Nacional», algo que compaginaba con su carrera futbolística hasta este fin de semana.

«Es cierto que debería de ponerme más. El fútbol te quita mucho tiempo y tener la mente puesta en una oposición es más complicado que una persona que piensa mañana, tarde y noche en ello», admitió. Aunque ese era su objetivo desde hace dos años, en ese momento lo veía «algo más para el futuro».

Ese futuro apunta a ser ahora una vez, a sus 35 años, ha puesto fin a su carrera deportiva. Hace dos años ya barajaba la retirada en caso de aprobar una de las pruebas: «Pues podría planteármelo. Voy a ir probando en las pruebas que van saliendo en algunos municipios para ir cogiendo dinámica».