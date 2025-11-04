Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Claudia Zornoza celebra uno de los goles con la Real en Zubieta. RS
Exrealista

Claudia Zornoza pone fin a su carrera deportiva y se centra en su objetivo de ser Policía Nacional

La centrocampista madrileña, que jugó 32 partidos con la Real Sociedad en la temporada 2017/2018, es la primera integrante de la selección española campeona del mundo de 2023 en retirarse

Iker Valverde

Iker Valverde

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:11

Comenta

Claudia Zornoza jugó este fin de semana su último partido como futbolista profesional tras haber anunciado en septiembre su retirada al final de la presente ... campaña, que al militar en el Utah Royals estadounidense se disputa en año natural. La talentosa centrocampista madrileña, que jugó 32 partidos y anotó 7 goles con la camiseta de la Real Sociedad en su única temporada en Donostia, en la 2017/2018, disputó 79 minutos en la victoria por 1-0 del Utah de la NWSL, en el que también militan exrealistas que dejaron gran impresión en la Real Sociedad como Nuria Rábano y Ana Tejada, frente al Washington Spirit, propiedad de Michele Kang, la 'Dama de Hierro' del fútbol, que también es dueña del Olympique de Lyon francés y el Botafogo brasileño.

