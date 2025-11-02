Así han celebrado las jugadoras de la Real el triunfo ante el Barcelona

J. A. Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:55 Comenta Compartir

A pie de campo, nada más sonar el pitido final, las jugadoras de la Real Sociedad han celebrado exhultantes el histórico triunfo conseguido este domingo ante el Barcelona. Hazaña que no se consigue todos los años -la última victoria en liga data de abril de 2007- y al que se le suma la forma en que se ha logrado. Trabajando y corriendo hasta el último minuto y sufriendo de lo lindo. Todo eso han liberado las de Arturo Ruiz.

Intza, Emma, la goleadora Edna Imade, la capitana Ainhoa Moraza... Titulares, suplenes y hasta las que no han jugado se han unido en un corro final para celebrar una victoria que son más que tres puntos.

La última victoria de la Real ante el Barcelona fue en la temporada 2006/07 y desde entonces ha habido encuentros en los que las txuri-urdin han estado cerca, pero nunca habían pasado del empate.