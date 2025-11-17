Anoeta vibró con más de 10.000 aficionados

Álvaro Guerra Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Un derbi es un derbi tanto para jugadoras como aficionados. Y ayer la parroquia txuri-urdin se hizo más que notar para impulsar a las suyas en busca del empate logrado. Gran cantidad de familias, cuadrillas o grupos de amigos se juntaron ayer en Anoeta para vivir un «planazo» repleto de fútbol.

«Nos gusta venir a todos los derbis además de seguir al equipo. Nos hemos juntado los amigos y después nos iremos a comer un bocata», afirmaba Alain, quien añadía que «es un planazo de domingo». Esta misma opinión la compartieron los seguidores de la Z7 Taldea, que se juntaron con la peña del Athletic femenino y vieron el partido con ese pique sano que hay entre ellos. «Este año estamos jugando muy bien. Han empezado la temporada como un tiro y las chicas están demostrando un futbol fantástico», dijo Jon, fiel seguidor de la Real. Sin embargo, su amigo y aficionado del Athletic, David, admitía en la previa del encuentro que tenía miedo por «lo que pueda pasar. No hemos empezado bien la temporada pero un derbi es un derbi y hay que venir a apoyar al equipo. Nos hemos juntado alrededor de treinta personas para venir a Donosti y animar a las jugadoras. Es un plan magnífico de domingo y ojalá nos podamos volver a Bilbao con la victoria», comentaba Jose. Eso sí, la fiesta del derbi «no acaba tras el partido porque después nos iremos todos juntos a la sociedad de comida, como hacemos de costumbre para hablar del encuentro».

También están los más pequeños, que al día siguiente tenían colegio pero aprovecharon ayer para juntarse los amigos de clase e ir a Anoeta. «Venimos todos de la misma clase. Siempre que podemos venimos a animar a la Real. Nos gusta porque luego también nos podemos sacar fotos con las jugadoras», comentó Nahia.

Y la realidad es que Anoeta vibró como nunca para apoyar a sus jugadoras. «Goazen erreala, goazen txapeldun» fue el cántico que más se escuchó en el estadio donostiarra. Fue marcar el Athletic el gol que adelantó a las rojiblancas y la afición, en vez de hundirse, impulsó los cánticos más que en cualquier tramo del choque para llevar en volandas al conjunto dirigido por Arturo Ruiz. Afición y jugadoras formaron una unión única que ayudó a las guipuzcoanas a no irse de vacío de Anoeta ante 10.094 aficionados que lo dieron todo durante noventa minutos.

