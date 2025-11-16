Ninguna mala dinámica es capaz de quitarle chispa a un partido como un derbi. La Real saltará hoy al césped de Anoeta (12.00 horas) ... como un cohete, tras tres victorias consecutivas –una de ellas contra el Barcelona– y plenamente metida en la lucha por los puestos europeos. El Athletic no puede decir lo mismo: suma solo una victoria en lo que va de temporada y merodea los puestos de descenso. Pero un derbi es un derbi y «lo gana el equipo que más lo siente», tal y como recordó la capitana txuri-urdin, Nerea Eizagirre, en la rueda de prensa previa al choque vasco.

El encuentro entre blanquiazules y rojiblancas no es un partido cualquiera. No se esperan grandes cambios en la alineación titular de la escuadra guipuzcoana, y es que no hay motivo para retocar lo que hasta ahora ha funcionado. Con Julia Arrula bajo palos, el conjunto liderado por Arturo Ruiz podrá desplegar una vez más ese juego combinativo desde atrás, con las carrileras como principales protagonistas en ataque. En la parcela ofensiva, sería una gran sorpresa no ver en punta a la nigeriana Edna Imade, que suma siete goles en ocho partidos.

Nerea Eizagirre, recuperada

Cuando se trata de dar la cara en un derbi, no hay nada mejor que poder contar con las jugadoras de casa. Nerea Eizagirre, sin minutos en los últimos tres encuentros por molestias pero «completamente recuperada», podría partir hoy de inicio y aportar su experiencia tras diez temporadas vistiendo la elástica blanquiazul.

Será el primer derbi contra el Athletic para Arturo Ruiz pero como ha demostrado a lo largo de la temporada, la presión no parece ser un problema para él. Se impuso con autoridad en su primer derbi guipuzcoano ante el Eibar (0-3), obró el milagro ante el Barcelona en Zubieta (1-0) y hoy tiene la oportunidad de cerrar un ciclo de tres grandes citas —con la victoria ante el Espanyol entre medias— para seguir consolidando el notable trabajo que viene realizando desde su llegada a Donostia el pasado mes de mayo.

Poniendo el foco en las rivales, no se esperan grandes cambios en el Athletic tras lograr la primera victoria de la temporada contra las armeras el pasado fin de semana. Las de Javi Lerga, aún con ciertas dudas en defensa y poco acierto en ataque, intentarán plasmar en Anoeta una idea que les permita mantener el balance positivo que tienen frente a la Real en este escenario. De los siete encuentros disputados en el estadio donostiarra, el conjunto guipuzcoano ha sumado dos triunfos, dos empates y tres derrotas, un registro que mantiene al Athletic en ventaja.

Se espera que las gradas de Anoeta recuerden hoy a los tres últimos derbis en los que se superaron los 20.000 espectadores en las gradas, con el récord de 28.367 aficionados del 13 de octubre de 2019. «Sabemos lo que significa este partido y queremos transmitirlo en el campo. Ojalá vengan los aficionados a apoyar el equipo», aseguró Arturo Ruiz.