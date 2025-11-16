Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Parte de la plantilla txuri-urdin posa en Zubieta en la víspera del duelo contra el Athletic. Lusa

Anoeta, escenario de un derbi con diferentes rachas

La Real busca su cuarta victoria consecutiva ante un Athletic que confía en revertir su mala dinámica a pesar de su última victoria contra el Eibar

Xabier Manzanares

San Sebastián

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:19

Ninguna mala dinámica es capaz de quitarle chispa a un partido como un derbi. La Real saltará hoy al césped de Anoeta (12.00 horas) ... como un cohete, tras tres victorias consecutivas –una de ellas contra el Barcelona– y plenamente metida en la lucha por los puestos europeos. El Athletic no puede decir lo mismo: suma solo una victoria en lo que va de temporada y merodea los puestos de descenso. Pero un derbi es un derbi y «lo gana el equipo que más lo siente», tal y como recordó la capitana txuri-urdin, Nerea Eizagirre, en la rueda de prensa previa al choque vasco.

