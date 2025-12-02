Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Chacón celebra su gol y Agirrezabala se duele del pisotón en el suelo
Real Sociedad femenino

Aiara Agirrezabala y Carlota Chacón se lucen en la última jornada de la primera clasificatoria del Europeo

La riojana ha anotado el 0-2 en la victoria de España Sub-17 frente a Portugal y la berastegiarra, que ha salido este martes llorando por un pisotón, ha sido titular en los últimos dos partidos de la sub-19

Iker Valverde

Iker Valverde

Martes, 2 de diciembre 2025, 22:18

Comenta

La Real Sociedad está bien representada en las categorías sub-19 y sub-17 de la selección española femenina. Aiara Agirrezabala y Carlota Chacón ... han aprovechado este parón para seguir destacando a nivel internacional. Ambas han sido fundamentales en sus respectivas categorías para que España avance de ronda con pleno de victorias a la segunda fase clasificatoria de los Europeos del verano que viene (en Bosnia el sub-19 y en Irlanda del Norte el sub-17).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Netflix cancela una serie por las críticas en Estados Unidos tras solo una temporada
  2. 2 Iñaki y Xabat, los jóvenes que triunfan con sus croquetas, abren un nuevo local en San Sebastián
  3. 3 Cierra un histórico bar en la Parte Vieja de San Sebastián: «Ha sido una experiencia dura, pero bonita»
  4. 4 La escapada de Barbara Goenaga y Borja Sémper: «Celebrando la vida»
  5. 5 Fans del Arsenal descubren los restaurantes favoritos de Zubimendi y Merino en San Sebastián
  6. 6 Jesulín de Ubrique desvela por qué Arconada le dejó sin palabras: «Me daba vergüenza preguntarle algo%u2026»
  7. 7 El local de San Sebastián con la segunda mejor pizza del País Vasco
  8. 8

    Los profesores vascos perciben los sueldos más altos del Estado con diferencias de hasta 540 euros
  9. 9

    El matemático rumano que ganó 14 veces la lotería con un sistema%u2026 que fue ilegalizado
  10. 10

    Maduro exigió a Trump inmunidad para él y su familia para abandonar Venezuela en una conversación telefónica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Aiara Agirrezabala y Carlota Chacón se lucen en la última jornada de la primera clasificatoria del Europeo

Aiara Agirrezabala y Carlota Chacón se lucen en la última jornada de la primera clasificatoria del Europeo