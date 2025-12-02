Aiara Agirrezabala y Carlota Chacón se lucen en la última jornada de la primera clasificatoria del Europeo

La Real Sociedad está bien representada en las categorías sub-19 y sub-17 de la selección española femenina. Aiara Agirrezabala y Carlota Chacón ... han aprovechado este parón para seguir destacando a nivel internacional. Ambas han sido fundamentales en sus respectivas categorías para que España avance de ronda con pleno de victorias a la segunda fase clasificatoria de los Europeos del verano que viene (en Bosnia el sub-19 y en Irlanda del Norte el sub-17).

La berastegiarra, gran sensación del equipo de Arturo Ruiz en lo que va de Liga F en el carril izquierdo y que juega con la sub-19 pese a ser del 2008, fue suplente en la primera de las tres jornadas pero ha sido titular en las dos últimas jornadas, disputadas en este parón. Este martes, en la victoria frente a Alemania por 0-5, ha tenido que ser sustituida en el 79 tras un fuerte pisotón que le ha hecho mucho daño.

Otra vez aiara agirrezabala sale del campo llorando🤬🤬🤬 parece que solo es un pisotón,ojalá se quede en nada🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/taFDIkgSow — Jon (@JonAristiRS) December 2, 2025

Todavía más destacada ha sido la participación de Carlota Chacón, jugadora nacida en el 2009 que ya es pieza fundamental en el segundo equipo de la Real y en la selección española sub-17, donde, de hecho, ha lucido el brazalete de capitana en esta ventana. La riojana, que ya se salió del mapa en el Mundial Sub-17 que se disputó en octubre, ha anotado el 0-2 en la victoria en la última jornada ane Portugal que cerraba el pase perfecto en la primera fase. Chacón remachó a gol un balón que se le quedó botando en el área pequeña en un córner.

La delantera riojana, también adaptable a la banda, es una de las grandes joyas del fútbol español. Llegó a la Real el verano de 2023 procedente del Berceo riojano, cuando todavía jugaba en categoría infantil, aunque la cedió a la UD Logroñés un año, donde también jugaba su hermano. Su temporada fue tan buena que el conjunto txuri-urdin decidió que era momento de que se integrara definitivamente en la estructura de la Real.

Gol de Cahynova

Además de Chacón y Agirrezabala e Imade, que ha sido campeona de la Liga de Naciones, Klara Cahynova y Andreia Jacinto también han estado con República Checa y Portugal, respectivamente. Ambas han sido titulares en los dos amistoso que han disputado y Cahynova ha anotado este martes ante Serbia su décimo gol con la seleeción checa.