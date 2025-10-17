Aiara Agirrezabala es baja para el derbi en Ipurua Arturo Ruiz asegura que la defensora berastegiarra de 16 años no jugará por un esguince de tobillo ante el Eibar y no viajará con la selección

Iris Moreno San Sebastián Viernes, 17 de octubre 2025, 15:06

Aiara Agirrezabala será baja el domingo en el derbi que disputa la Real Sociedad frente al Eibar en Ipurua (12.00 horas). Así lo ha confirmado su entrenador, Arturo Ruiz en la rueda de prensa previa al partido. La de Berastegi, con solo 16 años, ha brillado en este inicio de curso, pero ahora se ve obligada a parar a causa de un esguince de tobillo. Será baja, no podrá jugar el domingo y no viajará a la concentración prevista con la selección.

Una ausencia sensible para el técnico txuri-urdin, que se ha mostrado tranquilo con el trabajado realizado por el equipo durante la semana. «﻿Los entrenamientos han ido muy bien. Hay muchas cosas más positivas que negativas en el último empate. Estamos tranquilas con los resultados. Claro que queríamos haber conseguidos más puntos, porque hemos hecho méritos para ello, pero estamos bien».

Con el foco puesto en el Eibar, es consciente de que será un partido diferente. «Estamos con muchas ganas de disfrutar este derbi. Veo a las jugadoras tranquilas, con la ilusión que merece un partido contra el Eibar. Es un partido bonito, pero también un partido más», apunta.

Ambos equipos se han enfrentado en pretemporada, «pero ahora con puntos en juego en la liga será diferente. Para empezar en lo ambiental, vamos con el respeto de saber que se juega en su campo. El escenario es previsible, por ello hemos puesto el foco en ello y en estar concentradas durante la semana».

Respecto al rival se muestra cauto. «Las características del Eibar son similares al mejor Eibar de la temporada pasada. Pero con un nuevo míster. Han encontrado esa estabilidad con muy buenas sensaciones competitivas, con mucha claridad. Ojalá traernos los tres puntos de Ipurua».