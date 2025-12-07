El 1x1 de las jugadoras de la Real Sociedad ante el Real Madrid

Liga F | DV de Oro

Isma Corregidor Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:21 Comenta Compartir

Lucía 4

La exmadridista estuvo a gran nivel tanto en defensa como en ataque. No le concedieron el polémico tanto.

Arrula 3

Mucho menos trabajo de lo esperado. El ... gol también le pilló de sorpresa.

Nahia 4 Marcó muy bien a la internacional Alba Redondo. Claudia 2 La otra exmadridista sufrió demasiado a balón parado. Moraza 2 El autogol emborronó una actuación global bastante buena. Fernández 3 Le tocó frenar el juego creativo del Real Madrid. Cahynova 2 Trató de surtir balones a Mirari aunque no estuvo muy precisa. Andreia 4 La más destacada de las centrocampistas. Aportó mucho en ataque. Emma 4 Sacó los colores a las dos laterales que tuvo enfrente. Autora de las mejores jugadas de peligro. Mirari 1 Muy discreta. Desperdició una ocasión muy clara al comienzo. Aiara 1 No logró superar a Sheila. Funciona mejor como lateral. Los cambios Edna 2 La nueva internacional no estuvo inspirada. Arola 1 Muy perdida. Casi no contactó con el balón. Intza 2 Su mejor aportación fue en defensa, un mal síntoma. Lavogez 3 Obligó a Misa a hacer una gran parada. Lucía Pardo - No le dio tiempo a coger ritmo.

