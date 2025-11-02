El 1x1 de las jugadoras de la Real ante el Barcelona

Excepcional juego con los pies. Aportó mucho en la salida de balón y fue decisiva bajo palos en los minutos finales del partido.

Muy sólida ... en el lateral derecho. Frenó los ataques de Brugts. Fue la encargada de dirigir el balón al área en la acción que terminaría con el penalti a favor de la Real.

Molina 5

Se entendió my bien junto a Florentino y Moraza. Muy segura por arriba y por abajo. Sacó sobre la línea un gol.

Florentino 4

Fue el ancla de la zaga. Frenó de maravilla los ataques de Pina tanto de espaldas como al espacio.

Moraza 4

Sigue siendo indiscutible para Arturo Ruiz. Lo hizo bien en defensa e incluso se animó a participar en ataque.

Ramírez 5

Completó un partido muy serio en su encuentro número 100 como txuri-urdin.

Fernández 4

Volvió a ser vital a la hora de mover el balón en el centro del campo. Aguantó los noventa minutos del partido y dio la talla ante Alexia Putellas.

Cahynová 5

Tuvo presencia en ataque a la hora de acompañar a Edna Imade en sus aventuras. Tuvo que ser sustituida en el minuto sesenta.

Jacinto 5

No se le puede pedir nada más a la portuguesa. Conduce, reparte suma oxígeno. Una jugadora esencial una vez más.

Marcos 4

Junto a Edna Imade fue la jugadora blanquiazul con más peligro en sus botas. A pesar de ser sustituida en el sesenta mostró una gran velocidad a campo abierto.

Edna Imade 5

Es la jugador más destacada de la Liga. Volvió a marcar y no le tembló el pulso a la hora de tirar el penalti. Está decidida a ser la máxima goleadora.

Los cambios

Apari 4

Saltó al terreno de juego con el objetivo de mantener y luchar el balón en cada deseje del equipo y lo hizo muy bien.

Aiara 4

Sumó mucha intensidad en la línea de cinco centrocampistas por la banda derecha.

Egiguren 4

Salió conectada desde el banquillo y supo frenar los ataques de las rivales por el lateral izquierdo.