El 1x1 de las jugadoras de la Real ante el Alhama

Plácido debut de la lazkaotarra bajo los palos. Apenas tuvo que intervenir en un par de disparos lejanos de las murcianas.

Abrió el marcador nada ... más arrancar el encuentro. Aportó profundidad en ataque. No sufrió en defensa.

Apari 4

Segura atrás. Dio salida al equipo desde atrás con buenos desplazamientos en largo.

Florentino 4

Sin mucho trabajo ante una delantera poco incisiva como la del Alhama. No se complicó la mañana.

Moraza 3

Comprometida en ataque. Tuvo una ocasión nada más arrancar la segunda parte que mandó arriba.

Fernández 4

Dominó con autoridad la zona ancha del campo. Bien en las coberturas a la defensa y resolutiva para iniciar jugadas desde atrás.

Cecilia 3

Velocidad y desborde en banda aunque le faltó algo de contundencia. Perdió algún balón innecesario y probó suerte con una falta desde la frontal.

Nerea La mejor 4

Diferencial como casi siempre. Marró un penalti tras filtrar un pase milimétrico a Lavogez pero no falló en la siguiente que tuvo.

Lavogez 4

Buenas apariciones desde segunda línea. Provocó el primer penalti y Del Toro le negó el gol al inicio del segundo acto.

Cahynová 3

Peligrosa como siempre entre líneas. Indetectable por momentos para la zaga murciana.

Lucía Pardo 4

A falta de goles, su trabajo de desgaste es impagable. Asistió a Nerea en el gol tras robar la cartera a Quintero. Terminó fundida el encuentro.

Los cambios

Arola 4

No estuvo acertada en la primera que tuvo. Trabajo sin mucha recompensa.

Marcos 4

Un puñal en banda. Reapareció transformando el segundo penalti para celebrar su convocatoria con la selección.

Aiara 4

Provocó una pena máxima nada más salir. Sin dificultades en defensa.

Guridi 3

Más músculo en la medular para el último cuarto de hora de encuentro.

Mirari 3

Piernas frescas en los últimos minutos.