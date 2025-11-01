Éxtasis y algo más que tres puntos

Beñat Barreto San Sebastián Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

No hay sensación más bonita que ganar al eterno rival en el descuento, con tu gente y siendo muy superior al Athletic. La Real se puso por delante hasta en tres ocasiones, pero dos goles evitables a balón parado estuvieron a punto de que volaran dos puntos. Habría sido muy injusto por lo visto en el verde. Como en la mejor tarde de gloria del club, Gorrotxategi se vistió primero de Gorriz y luego de Zamora para reventar un balón que puede cambiar el signo de la temporada. El eibarrés remató mal desde la frontal y el disparo fue un pase perfecto a Oyarzabal, que también centró de aquella manera para dejarle en bandeja una pared al que es y será el pivote del futuro de la Real. Gorrotxategi fusiló con el alma y con la fuerza de toda Gipuzkoa para, de una vez por todas, gritar a todos los vientos que esto ya es otra cosa, que la Real ya compite y es mejor que sus rivales. Los de Sergio suman así su tercera victoria consecutiva, algo que hasta hace poco parecía imposible, e irá a Elche con la posibilidad de terminar de concretar la clara mejoría que se observa, tanto en resultados como en competitividad. La afición txuri-urdin, soberbia e influyente desde las 16.00 de la tarde, vivirá el mejor domingo en meses.

La Real necesitaba un punto de inflexión en la temporada y para eso era indispensable ganar el derbi. La primera piedra se puso en el recibimiento con esa unión entre equipo y afición, pero cuando el balón echó a rodar todos se dieron cuenta de lo que había en juego. La tensión fue máxima y hasta que no se asentó el partido no pasó demasiado. Sorprendió, de inicio, la cantidad de guipuzcoanos que había en las dos alineaciones. Hasta nueve futbolistas del territorio por solo un vizcaíno. Dato mata relato. Sergio apostó por el once que se esperaba pese a que intentase llenar de dudas al Txingurri en la previa. No sorprendió a nadie.

Valverde, por su parte, sentó a Areso y Nico para meter a dos exrealistas como Gorosabel y Navarro en una acción tan lógica como pícara. Los rojiblancos tenían claro el plan de partido hasta tal punto de que no fueron a buscar a la Real, que tampoco movía el balón tan rápido como para hacer daño. De esa forma tan solo quedaba el balón parado. Una bonita jugada ensayada y tras un gran centro de Brais, Soler se vio tan solo en el segundo palo que no enganchó del todo el remate. Simón tuvo que entrar al partido de golpe para negar el primero. La Real fue bastante mejor durante todo el choque y Oyarzabal tuvo otra a renglón seguido, pero el disparo fue también mordido. El Athletic tan solo se agitó con un cabezazo alto de Guruzeta en una nueva demostración de que no se encuentra desde hace semanas.

Real Sociedad Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Gorrotxa, Brais, Soler; Barrene, Guedes y Oyarzabal 3 - 2 Athletic Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Laporte, Yuri; Galarreta, Jauregizar, Berenguer, Sancet, Robert Navarro; y Guruzeta Goles: 1-0 min 37: Brais, en dos tiempos, supera a Simón tras un centro de Barrenetxea estando cojo. 1-2 min 41: Guruzeta fusila a Remiro tras una jugada individual de Gorosabel. 2-1 min 47: Guedes se inventa una obra de arte. 2-2 min 79: Navarro se encuentra un mal despeje de Remiro. 3-2 min 92: Gorrotxategi revienta el balón y mete a Simón dentro de la portería.

El árbitro: Munuera Montero, del comité andaluz. González Fuertes fue el árbitro VAR. Amonestó a Gorrotxategi y Aramburu en la Real y a Galarreta, Yuri y Sancet en el Athletic.

Incidencias: 37.685 espectadores en Anoeta. Espectacular ambiente en el estadio desde el recibimiento al equipo.

Llegó entonces la lesión de Barrenetxea, que cojo terminó de romper la igualada. El donostiarra, vendado en el muslo, se inventó la jugada del cojo para previo pase de Guedes poner un centro medido con la zurda. La rodilla de Oyarzabal desvío el envío, que quedó limpio para que Brais, en dos tiempos, superase a Simón. Pero el Athletic es el Athletic e hizo mal la Real metiendo al eterno rival en el partido. Un saque de Simón y una falta que no debió jugarse rápido hizo que Gorosabel se vistiera de Cafú. El guipuzcoano se adelantó a Gómez, que alguna vez tendrá que demostrar alguna carencia defensiva. Si no sería lateral de equipo gigante. Mal el catalán y poco listo Soler no impidiendo el saque rápido de Galarreta. Guruzeta se encontró el gol cuando el Athletic no había comparecido.

El tanto vizcaíno pudo suponer un jarro de agua fría, pero la Real se rehizo bien y metió muy rápido el segundo, vital para continuar creyendo en el plan de partido. Verse que era superior a un mal Athletic. Por fin apareció Brais, que acalla las merecidas críticas como y donde debe, en el campo y con una actuación sobresaliente. El gallego puso un pase tocado a Guedes, punzante y peligroso durante todo el partido, que se inventó un tanto de la nada. Decía Valdano que el gol es más hijo del control que del tiro. El toque adelantado del luso sentó a Laporte para plantarse solo ante Simón. Espectacular definición con el exterior en un golpeo tan bonito como efectivo. La Real pisó todavía más el acelerador con la entrada de Kubo y Marín comenzó a imponerse con más claridad. El giro y el pase en profundidad a Kubo terminó con gol de Zakharyan, pero el nipón estaba adelantado en el inicio de la jugada. Había que seguir remando.

Fuera de juego claro

El Athletic, quizás sonrojado por la mala imagen mostrada, dio un paso adelante con la aparición de Nico, que con un remate alto avisó de que los rojiblancos seguían todavía vivos. Los de Sergio retrocedieron cuando no había motivo para ello, pero es que el rival también juega. Eso sí, fue la propia Real quien permitió al Athletic igualar por segunda vez el marcador. Si en el primero un despiste supuso el empate, esta vez fue el dueto arbitral y un mal despeje de Remiro quienes fueron protagonistas. El Athletic colgó un balón al área y Laporte, claramente en el juego, chocó con Aramburu para impedirle disputar el duelo con Yuri, que metió de nuevo el esférico a la olla. Vivian se impuso y Remiro no palmeó con fuerza el cuero, que tras pegar en el palo quedó suelto para que Navarro remachara a placer. Galerna entrando por Igeldo, pero ni por esas el Athletic fue capaz de sacar un punto de Anoeta. Horrorosos Munuera y González Fuertes desde el VAR.

Por lo ofrecido sobre el tapete, el derbi solo podía terminar así, con un gol pegado «con el alma» de Gorrotxategi emulando la inolvidable jugada de El Molinón. La celebración del tanto, de las más bonitas y gritadas en el nuevo Anoeta, permiten a la Real despegar, pero sobre todo creerse que es un gran equipo obligado a estar arriba. Sergio respira, pero también celebra que la clara mejoría de su equipo se ve transformada por fin en resultados cuando alguno ya estaba matándolo antes de tiempo. Tocará seguir sumando de tres en Elche, pero es el mejor domingo en muchos meses. Hora de disfrutar.

