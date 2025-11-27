Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Moleiro y Gerard Moreno, durante el encuentro ante el Mallorca EFE
Real Sociedad

Las estrellas del Villarreal, a Anoeta descansadas

Gerard Moreno, Ayoze y Mikautadze no jugaron en la goleada sufrida ante el Dortmund mientras que Foyth fue expulsado y será titular

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:15

Comenta

El Villarreal de Marcelino pondrá el domingo a prueba a la Real de Sergio Francisco. El submarino está compitiendo esta temporada en Champions League y ... si continúa a este mismo ritmo jugará también la siguiente, aunque sus números son muy diferentes si se comparan los datos de la Liga y los puntos logrados en Champions League. Los castellonenses han tenido partido entre semana, aunque de martes a domingo disponen de tiempo suficiente como para recuperar las piernas. Es más, en la goleada sufrida ante el Borussia Dortmund (4-0) varios de sus primeras espadas no tuvieron minutos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  2. 2 Consulta la tabla con los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa
  3. 3

    La víctima de una violación en un parking de Donostia puso la denuncia cuando conoció que el autor le contagió la gonorrea
  4. 4 La tienda de cartón del hijo de un donostiarra que aterriza en San Sebastián
  5. 5

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi
  6. 6

    Casi la mitad de los médicos que logran plaza en la OPE de difícil cobertura renuncian al puesto
  7. 7

    La estación Centro-La Concha del Topo culmina su revestimiento de hormigón para entrar en servicio en 2026
  8. 8 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  9. 9

    El Gobierno Vasco rebate el informe de la EHU y replica al rector que es «difícil construir acuerdos en base a posverdades»
  10. 10

    «Aún falta que un alto cargo policial nos diga que nunca debieron matar a Mikel»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las estrellas del Villarreal, a Anoeta descansadas

Las estrellas del Villarreal, a Anoeta descansadas