Las estrellas del Villarreal, a Anoeta descansadas

El Villarreal de Marcelino pondrá el domingo a prueba a la Real de Sergio Francisco. El submarino está compitiendo esta temporada en Champions League y ... si continúa a este mismo ritmo jugará también la siguiente, aunque sus números son muy diferentes si se comparan los datos de la Liga y los puntos logrados en Champions League. Los castellonenses han tenido partido entre semana, aunque de martes a domingo disponen de tiempo suficiente como para recuperar las piernas. Es más, en la goleada sufrida ante el Borussia Dortmund (4-0) varios de sus primeras espadas no tuvieron minutos.

Gerard Moreno, Ayoze y Mikautadze, que si están en condiciones tienen la etiqueta de titulares, no jugaron ni un solo minuto en el muro amarillo y llegarán a Anoeta sin carga de competición. Para Marcelino ha sido importante la vuelta de Gerard Moreno, que con continuos problemas físicos ahora está a un nivel impresionante.

Más de lo mismo con Ayoze, que ya asoma y amenaza con volver a ser importante y podría compartir perfectamente alineación con Mikautadze, que este verano ha aterrizado en Castellón por una cantidad cercana a los 30 millones de euros. Esa es una de las principales diferencias entre un club y otro, con el Villarreal sobreviviendo gracias a la compra-venta de jugadores y la Real tirando siempre de los canteranos de Zubieta.

Así las cosas, y con los resultados que se han dado en la jornada de Champions, el Villarreal está prácticamente eliminado de la máxima competición de clubes al cosechar solo un punto de quince posibles. No es solo eso, toda la artillería conseguida en liga no se está trasladando a la Champions puesto que en cinco encuentros solo ha podido lograr dos goles. Los números, en cambio, son impresionantes en competición doméstica puesto que el submarino ha ganado nueve partidos de trece y está a solo tres puntos del Madrid, líder de la competición. En Liga tiene una media de dos goles por partido.