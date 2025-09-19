«Habrá que esperar al once del Eibar para saber cómo podemos hacerles daño»

Primer derbi de la temporada para un Sanse que mantiene el objetivo de seguir «haciendo frente a equipos de la talla del Eibar». Los potrillos, ... que visitarán Ipurua el domingo a las 18.30 horas, se medirán a una plantilla armera que todavía no conoce la derrota en casa. El equipo liderado por Beñat San José, con un balance de dos victorias, dos derrotas y un empate -a solo tres puntos de la zona de playoff- tratará de impedir que el filial txuri-urdin logre su segunda victoria de la campaña.

De cara a este primer choque guipuzcoano del curso, Jon Ansotegi asegura ver a la plantilla «con buenas sensaciones». El de Berriatua ha manifestado en la rueda de prensa previa al partido que espera encontrarse con un Eibar «que puede variar su estilo de juego en función del once inicial». «Cada jugador aporta algo distinto al equipo y, por nuestra parte, quizás tengamos que esperar a ver cuál es su once titular para saber de qué manera podemos hacer daño».

Ansotegi, que sabe muy bien lo que es jugar en Ipurua tras su última etapa como jugador armero en 2016, ha explicado que «las dimensiones del campo no son un problema», ya que las medidas «son las mismas que las de otros muchos campos». La grada eibartarra, que se suele hacer notar, tampoco es algo que intimide al de Berriatua. «En el césped juegan once contra once. Tenemos que hacernos grandes, ser amplios y atrevidos. Hay que meter ritmo al partido».

Baja de Luken Beitia

Se ha confirmado la baja de Luken Beitia para la sexta jornada de la temporada. El jugador, que tampoco jugó contra Las Palmas en el último encuentro del equipo, continúa al margen a pesar de que «su lesión no parezca de larga duración». «Queremos asegurar su recuperación y tendrá que esperar para volver a salir al campo. Una cosa es estar para entrenar y otra para jugar un partido». A pesar de la baja en la zaga de la defensa, Ansotegi podrá contar con Kita, como ya lo hizo en territorio canario.