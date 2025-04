Esperando a Aguerd

Ángel López San Sebastián Lunes, 7 de abril 2025, 16:44 Comenta Compartir

La Real Sociedad afronta otra semana trascendente para sus intereses porque desemboca en la batalla contra un rival directo como el Mallorca en el Reale Arena. Imanol Alguacil está pendiente de la recuperación de efectivos, sobre todo del eje de la zaga, especialmente castigado tras la lesión de Igor Zubeldia en Las Palmas, que le hará perderse los próximos encuentros. Parece segura la reparición, por lo menos en la convocatoria, de Jon Pacheco, que se ejercitó sin problemas este lunes con el resto, y es duda de nuevo Nayef Aguerd, que sigue atormentado por unas molestias en el tendón rotuliano de su rodilla derecha.

El central marroquí, que se ha perdido cuatro de los últimos cinco encuentros de Liga con la Real por mor de sus dolencias, no está descartado, ni mucho menos, para el duelo de este sábado contra el Mallorca. Todo depende de que remita el dolor, toda vez que no tiene una lesión en esa articulación. El miércoles se volverá a probar. Su presencia es trascendente porque, si bien Pacheco ya podría reemplazarle, el de Baztán lleva casi dos meses fuera de los terrenos de juego por una severa lesión muscular. La formada por Jon Martín y Aritz Elustondo fue la pareja de centrales realista tras la lesión de Zubeldia en Las Palmas. El zurdo del Sanse Luken Beitia también ha gozado de algunas oportunidades esta temporada.

La ausencia de los futbolistas lesionados ha sido la nota destacada de la práctica de este lunes en Zubieta, de recuperación para los que jugaron 60 o más minutos ante Las Palmas. Siguen KO Becker, Brais, Odriozola y Zakharyan, además de Zubeldia, si bien el atacante de Surinam es el más cercano a reaparecer. No se ha visto a Aritz Elustondo, Oyarzabal, Aramburu o Zubimendi, titulares en Las Palmas, pero sí a otros futbolistas como Javi López, Aihen, Kubo, Sucic u Óskarsson, que no llegaron a disputar una hora de encuentro. Han repetido con el primer equipo Mariezkeurrena y Dani Díaz, pese a que no tuvieron ocasión de salir en el Gran Canaria. Imanol ha estado muy encima de los suyos en los rondos, ejercicios de posesión y partidillos con el nuevo balón naranja.