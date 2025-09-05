Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arturo Ruiz, nuevo entrenador de la Real Sociedad RS
Liga F

«Esperamos a un Dux Logroño que saldrá en bloque bajo»

La plantilla liderada por Arturo Ruiz busca lograr los primeros tres puntos de la temporada antes del estreno del Z7 contra el Sevilla

Xabier Manzanares

Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:02

La Real Sociedad se mide este sábado al recién ascendido DUX Logroño (20:00 horas) en la segunda jornada de la Liga F. El equipo ... liderado por Arturo Ruiz busca lograr los primeros tres puntos de una temporada que arrancó con el empate ante el Madrid CFF (2-2) la semana pasada en el Estadio Fernando Torres. «Tenemos que salir al campo con confianza». «Esperamos tener enfrente un equipo en bloque bajo, pero buscaremos con nuestras capacidades hacerles daño», ha manifestado el madrileño en la rueda de prensa previa al partido contra el conjunto logroñés.

