«Esperamos a un Dux Logroño que saldrá en bloque bajo»

La Real Sociedad se mide este sábado al recién ascendido DUX Logroño (20:00 horas) en la segunda jornada de la Liga F. El equipo ... liderado por Arturo Ruiz busca lograr los primeros tres puntos de una temporada que arrancó con el empate ante el Madrid CFF (2-2) la semana pasada en el Estadio Fernando Torres. «Tenemos que salir al campo con confianza». «Esperamos tener enfrente un equipo en bloque bajo, pero buscaremos con nuestras capacidades hacerles daño», ha manifestado el madrileño en la rueda de prensa previa al partido contra el conjunto logroñés.

La plantilla blanquiazul, que estrenará el renovado campo de Zubieta Z7 contra el Sevilla en la jornada tres del campeonato, busca llegar al choque «con una victoria bajo sus brazos y una buena dinámica que empuje al equipo a debutar en casa de la mejor manera posible». Como ha declarado el extécnico del Granada esta tarde en Zubieta, «la versatilidad de la plantilla posibilita la opción de cambiar las tácticas en función de la rival a la que nos enfrentemos». Por lo que la Real podría cambiar el sistema 5-3-2 que mostró frente a las madrileñas dependiendo de las fases del encuentro de mañana.

«Aiara es una jugadora muy avanzada»

«Aiara es una deportista muy avanzada». Aiara Agirrezabala hizo historia en su primer partido como txuri-urdin como jugadora del primer equipo. La de Berastegi se convirtió, con 16 años y 333 días, en la jugadora más joven de la historia de la Liga F en anotar un doblete. «Es una deportista muy avanzada en todos los factores a nivel de rendimiento. Ponga lo que ponga en su DNI, nosotros la tratamos desde otro punto de vista, siempre sin perder el foco en la edad que tiene», ha aclarado el técnico de 28 años.

Novedades con las lesionadas

La Real llegó al primer partido de la temporada con numerosas bajas y, como el entrenador ha adelantado, «hemos recuperado a alguna jugadora lesionada». Arturo Ruiz, sin entrar más en detalle, ha confirmado que «hay que esperar a las valoraciones posteriores al entrenamiento de hoy para confirmar las noticias».