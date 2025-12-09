A la espera de tres referentes importantes

La Real que viene de sufrir dos derrotas seguidas en Liga contra Villarreal y Alavés se ha visto muy condicionada por la ausencia de ... tres jugadores que venían siendo claves en su sistema en las anteriores semanas, casos de Zubeldia, Oyarzabal y Barrenetxea. El tercero sí que participó en estos dos partidos pero saliendo desde el banquillo para jugar solo media hora, ya que como confesó Sergio Francisco en la sala de prensa de Mendizorrotza no estaba en condiciones de salir de inicio.

El conjunto blanquiazul venía de una racha positiva de 11 puntos en cinco partidos con estos tres futbolistas como referentes importantes en esa reacción que había revertido un mal inicio de Liga hasta llevarle a la novena posición. Los empates fuera contra Celta y Elche (1-1) y los triunfos ante Sevilla (2-1), Athletic (3-2) y Osasuna (1-3) le hicieron remontar diez posiciones hasta situarle cerca de la zona europea. Pero todo empezó a torcerse el 1 de noviembre en el derbi vasco cuando Barrenetxea tuvo que dejar el campo en la primera parte por un golpe en el muslo que le produjo un hematoma. Hasta entonces había sido el mejor realista con diferencia del primer tercio de campeonato.

El club no informó de que sufriera lesión alguna, más allá de la contusión recibida, por lo que no emitió parte médico. Sin embargo, se perdió la visita a Elche y la Real no tuvo la misma fluidez en ataque con Kubo jugando en la derecha y Guedes en la izquierda. Después del parón internacional ha sido suplente ante Osasuna, Villarreal y Alavés. En estos tres partidos ha jugado la última media hora, algo extraño para un futbolista que estaba tan en forma y marcando diferencias. En Pamplona saltó con 1-2 a favor en el marcador y sentenció el partido con un gol estratosférico desde el centro del campo y contra el Villarreal empató la contienda al ejecutar de forma magistral un libre directo por encima de la barrera, aunque luego Moleiro haría el 2-3.

Menos fluidez sin Barrenetxea

Sin embargo, el Barrene que marcaba diferencias como titular no ha sido el mismo que el último mes ha salido como suplente, a pesar de las gotas de calidad que ha dejado en sus apariciones. Sin él en el campo la Real ha generado mucho menos en ataque. Sergio Francisco admitió en Vitoria que «no estaba para empezar el partido» y que en las últimas semanas ha intentado gestionarlo de la mejor manera.

Los problemas de Zubeldia y Oyarzabal tuvieron su origen en el último parón de selecciones. El azkoitiarra jugó más de una hora con la Euskal Selekzioa ante Palestina y regresó con una sobrecarga muscular que le ha hecho perderse los tres últimos partidos de Liga y el de Copa en Reus. Para medir la importancia de su ausencia basta con comprobar que jugó completos los 12 primeros partidos del campeonato, siendo junto a Remiro el único realista que había disputado el 100% de los minutos hasta ese momento. Un contratiempo serio el suyo que ha afectado al eje de la zaga justo cuando parecía que el equipo había recuperado cierta solvencia defensiva y los resultados volvían a sonreír.

Oyarzabal, por su parte, estaba en uno de los mejores momentos de su carrera. En la última ventana de selecciones De la Fuente le hizo jugar los dos partidos como titular en cuatro días a pesar de que en el segundo España ya estaba clasificada como primera de grupo. Pero pudo más el orgullo del seleccionador de cerrar una fase de clasificación inmaculada para engordar su curriculum personal –algo que no logró al empatar ante Turquía– que la lógica de reservar a un futbolista que venía de jugarlo todo con su equipo y la selección. Así mientras Lamine Yamal o Nico Williams descansaban en casa para darlo todo por sus clubes en los siguientes partidos, el eibarrés se rompía tras el partido contra Osasuna nada más volver de la ventana de selecciones. Con este escenario, el realzale se pregunta cuándo podrá volver a contar con ellos de nuevo para que el equipo regrese a la buena dinámica que traía antes de estas lesiones. Y las noticias no son negativas del todo.

Buenas sensaciones

Zubeldia no se ejercitó el domingo con los que fueron suplentes o no jugaron en Mendizorrotza pero lleva varios días haciendo trabajo individual a buen ritmo y su incorporación al grupo es inminente. Incluso podría darse en el entrenamiento que hoy mismo efectuará a la Real a partir de las 11.00 de la mañana. Ayer, día en el que la plantilla disfrutó de su jornada de descanso, acudió a entrenarse a Zubieta para afinar su puesta a punto como otros compañeros que también están en plena fase de recuperación, entre ellos Yangel Herrera y Orri Óskarsson.

De no mediar ningún contratiempo durante estos días estaría en condiciones de entrar el viernes en la convocatoria contra el Girona, aunque otra cosa es que vaya a ser titular. Esa decisión corresponderá a Sergio y a las sensaciones que le transmita el propio jugador, que ha sido un pilar en la defensa para el irundarra. Las dudas que tiene el técnico atrás con su ausencia son más que evidentes. Con Jon Martín asentado como uno de los centrales, ante Osasuna apostó por Caleta-Car, pero Catena se le escapó con demasiada facilidad en el tanto osasunista. Ante el Villarreal optó por jugar de inicio con Aritz para perseguir a Gerard Moreno y el beasaindarra cumplió con nota. Sin embargo no anduvo tan fino en Vitoria, donde cometió la mano del penalti que causó la derrota y fue sustituido por el croata en el minuto 56. Si ve que Zubeldia tiene la más mínima posibilidad de jugar contará con él siendo un partido tan importante para recuperar las buenas vibraciones.

Oyarzabal está muy mejorado de la lesión muscular en los isquiotibiales de su pierna izquierda y esta semana debería también unirse al grupo. En su caso está prácticamente descartado que pueda ser titular el viernes contra el Girona en Anoeta, aunque sí podría sentarse en el banquillo si es que sus sensaciones continúan siendo tan buenas como en los últimos días. Tener al capitán en la convocatoria en disposición de echar una mano en el tramo final del partido sería de gran ayuda, aunque como siempre la prioridad es que esté plenamente recuperado cuando vuelva sobre el verde. Si no reaparece ante el conjunto catalán lo hará frente al Levante en la visita al Ciutat de Valencia del sábado día 20.

Barrenetxea no ha estado técnicamente lesionado, aunque como apuntó Sergio tampoco ha estado en condiciones de jugar de inicio en las tres últimas jornadas. Es de esperar que habiendo pasado ya cinco semanas del derbi esté más cerca de ser titular y volver a marcar diferencias desde el inicio para reeditar esa tripleta atacante junto a Guedes y Oyarzabal que devolvió la ilusión al aficionado hace unas jornadas.

Tres hombres clave

La ausencia a la vez de tres jugadores con tanto peso se ha dejado sentir en estas dos derrotas en un equipo que en los dos últimos verano venía de perder a Le Normand, Zubimendi y Merino. Eso ha provocado que ante Villarreal y Alavés solo hubiese tres integrantes del once tipo de las últimas temporadas: Remiro, Brais y Kubo. Y ninguno de ellos en su mejor momento.

Jon Martín y Gorrotxategi debutan en la presente campaña en Primera División como titulares habituales y Soler y Guedes han llegado en la última ventana de mercado. Entre los cuatro no suman 40 partidos de inicio en Liga con la elástica txuri-urdin. Aramburu y Sergio Gómez cumplen su segunda temporada en el equipo y Aritz y Sadiq eran el cuarto central y el cuarto delantero centro, respectivamente, en el arranque de curso. Y aún así la Real jugó un buen partido ante el Villarreal y estuvo en la pelea en Vitoria frente a un Alavés que es el segundo conjunto que menos goles (15) ha encajado de la Liga.

Es de suponer que cuando recupere a Zubeldia y Oyarzabal y Barrenetxea supere sus problemas físico, el conjunto de Sergio subirá de forma importante sus prestaciones de nuevo al contar con un equipo más reconocible. El problema es que después de un inicio de campeonato tan malo el margen de maniobra es mínimo y cualquier resultado adverso le hace ir con el gancho. Las derrotas ante Villarreal y Alavés convierten en una obligación ganar el viernes al Girona.