Real Sociedad

A la espera de tres referentes importantes

La ausencia de Zubeldia y Oyarzabal, que se unirán al grupo esta semana, y los problemas de Barrene se han dejado sentir en las dos últimas derrotas

MIGUEL GONZÁLEZ

san sebastián.

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

La Real que viene de sufrir dos derrotas seguidas en Liga contra Villarreal y Alavés se ha visto muy condicionada por la ausencia de ... tres jugadores que venían siendo claves en su sistema en las anteriores semanas, casos de Zubeldia, Oyarzabal y Barrenetxea. El tercero sí que participó en estos dos partidos pero saliendo desde el banquillo para jugar solo media hora, ya que como confesó Sergio Francisco en la sala de prensa de Mendizorrotza no estaba en condiciones de salir de inicio.

