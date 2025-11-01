Espectacular recibimiento de la afición de la Real al equipo Los futbolistas se han bajado del autobús para entrar a Anoeta andando los últimos metros rodeados de una marea de aficionados donde no han faltado cánticos y bengalas

«En las buenas voy a estar, en las malas mucho más…». Ese ha sido el primer cántico que ha retumbado a eso de las 16:00 horas en la zona sur de Anoeta. La Real se juega mucho más que tres puntos este sábado en el derbi ante el Athletic y la afición no iba a fallar durante toda la jornada. La parroquia txuri-urdin ha cumplido en el recibimiento al equipo y ahora falta que los futbolistas respondan sobre el verde. Miles de realzales se han agolpado en los aledaños del estadio en un tramo en el que además ha respetado la lluvia.

El autobús de la Real ha llegado procedente desde Zubieta bajando la zona de Hospitales, y girando en la primera rotonda enfilaron ese primer tramo de animación donde se colocaban principalmente familias. Poco a poco el autobús ha ido avanzado girando por el Velódromo, donde ahí esperaban alrededor de 3.000 realzales deseosos de ganar al Athletic. Es entonces cuando se ha vivido el punto álgido de la celebración con cánticos y bengalas que han iluminado el camino, esperemos hacia la victoria.

Al igual que sucedió en la eliminatoria ante el Real Madrid la pasada temporada, el autocar ha reducido la marcha para tardar más tiempo en entrar al estadio, pero esta vez los últimos cincuenta metros se han hecho andando. Los jugadores han abandonado el autobús para estar todavía más cerca de la gente, agolpada en las vallas de seguridad. La plantilla ya está acostumbrada a este tipo de recibimientos, pero Sergio Francisco no podía ocultar la sonrisa en la primera fila del autobús. El irundarra vivirá una jornada especial que espera terminar con victoria.

La fiesta era tal que toda la plantilla se ha parado en la puerta del parking sur para cantar juntos el clásico «hemen dago Bultzada», una imagen de unión entre equipo y afición que hacía mucho tiempo que no se veía. Oyarzabal, Remiro, Aihen, Aritz y otros futbolistas se han abrazado con varios aficionados antes de entrar ellos también animando a Anoeta. Ahora falta ganar también en el verde.

