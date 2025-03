Escándalo UEFA: lejos de castigarle con la nevera, regalan al árbitro galo Bastien un partido de la Nations League

Ángel López San Sebastián Jueves, 20 de marzo 2025, 17:10 | Actualizado 18:24h. Comenta Compartir

Lejos de enviarle 'a la nevera' por su catastrófica actuación en Old Trafford, en el encuentro entre el Manchester United y la Real Sociedad del pasado 13 de marzo, la UEFA ha 'premiado' al árbitro galo Benoit Bastien con la dirección del encuentro que disputan Bulgaria e Irlanda del Norte, correspondiente a la Nations League, en el Estadio Hristo Botev de la localidad de Plovdiv. El próximo sábado se encargará de, en la medida de lo posible, impartir justicia nada más y nada menos que en el derbi de Estanbul que disputan Besiktas y Galatasaray. No es un partido menor nunca, pero en vista de la crispación política que vive la capital turca en la actualidad apunta a ser un encuentro para grandes personalidades.

Algunos medios informaron de que el colegiado francés que pitó tres penaltis inexistentes contra la Real y expulsó a Aramburu con media hora por disputarse iba a ser castigado y privado de arbitrar encuentros internacionales por un tiempo, pero nada más lejos de la realidad. A la primera ocasión que ha tenido, ha vuelto a designar al trencilla de Epinal de 41 años, auténtico verdugo de la Real en la Europa League. Un escándalo que provoca indignación en Anoeta.

La actuación de Bastien en Mánchester desató un tsunami de reacciones iracundas, sin prececedentes, tanto del entrenador como de los capitanes de la Real Sociedad, que se sintieron atracados tras el duelo celebrado en Old Trafford el pasado 13 de marzo. Sus decisiones generaron la sospecha de su afán por ayudar al grande, en este caso el Manchester United, entre otras cosas porque tardó un minuto y medio en pitar, a instancias del VAR, la evidente pena máxima de De Ligt a Oyarzabal y no dudó en señalar los 11 metros en el área txuri-urdin en tres ocasiones, cada cual más rocambolesca.

Ese primer penalti que señaló, el de Zubeldia a Hojlund, es sumamente riguroso porque el contacto del central con el delantero existe, pero también con el esférico en una disputa normal de balón. El segundo, de Aritz sobre Dorgu, es demencial porque el beasaindarra clava sus dos pies en el suelo y coloca las dos manos a la espalda precisamente para evitar derribar al delantero, que se tira hacia él para simular pena máxima. Y el tercero, el de Traoré sobre el mismo Dorgu, es tan de sainete que la propia supuesta víctima le tuvo que decir al juez de campo que no era pena máxima y tuvo que revocar su decisión a instancias del VAR.

Reacciones iracundas

«Te dan ganas de irte del campo o sentarte, quedarte plantado y que no se juegue más», fue lo que dijo Oyarzabal tras el choque. «Incluso le he dicho que nos íbamos para el vestuario, que sentía vergüenza», reveló en zona mixta Aritz Elustondo. «Los árbitros no han querido que nosotros disputáramos esta eliminatoria», fue la frase más potente de Imanol.

«Todo el mundo lo ha visto», proclamó Oyarzabal, que puso en solfa «la facilidad y las ganas con las que ha pitado sus penaltis y lo poco convencido y lo que le ha costado pitar el nuestro, que ha sido lo más claro de todas las cosas que ha habido», agregó el capitán. «Se han inventado dos penaltis más la expulsión», dijo, sin demasiados tapujos, el entrenador, Imanol Alguacil.

«No sé si les pasaría esto al Madrid o al Barça, la verdad». Oyarzabal seguía exhibiendo una mezcla de perplejidad e ira en los micrófonos de la Cope: «Y si les pasara, el eco que habría sería muchísimo mayor», añade. La crítica del '10' fue a más: «A nosotros es más fácil pitarnos esto que nos han pitado, ante un United, en su casa, con la historia que tiene, yendo como ha ido todo». Mikel entiende que todo obedecía a una especie de plan: «Ha hecho lo fácil, lo que quería, sin meterse en problemas con el supuesto equipo grande; es una pena que te echen de Europa, pero lo es todavía más cuando te echan así».

Otro colega de VAR

Benoit no tendrá el apoyo de su compatriota Willy Dejoud en el VAR, como en Old Trafford. En este encuentro de la Nations League, Bastien contará con la 'colaboración' de otro paisano como su tocayo Benoit Millot.