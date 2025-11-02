Ernesto Valverde, fuera de quicio por un jugador de la Real Sociedad: «Aquí eres muy gallito, ya hablaremos allí» El entrenador del Athetic de Bilbao se encaró con uno de los defensas txuri-urdines durante el derbi

La Real Sociedad obtuvo este sábado una vital victoria ante su eterno rival (Real Sociedad 3 - Athletic de Bilbao 2) con mucha emoción y pasión sobre el césped. El gol de Gorrotxategi en el último suspiro del partido puso la guinda a un encuentro marcado por la necesidad que tenían ambos equipos de lograr los tres puntos, algo que se notó de forma especial en un habitualmente tranquilo y cabal Ernesto Valverde.

Antes de que llegara ese defnitivo gol del centrocampista eibartarra, los ánimos ya andaban calientes entre el banquillo bilbaíno y algunos jugadores de la Real Sociedad. En el vídeo difundido por Movistar+ puede verse al entrenador visitante muy molesto con alguno de los jugadores cercanos, supuestamente por haberle dicho algo.

«No seas tan gallito aquí, eh... luego sales a hablar allí... no seas tan gallito, eh. Después... que aquí eres muy gallito», dice Valverde a juzgar por la lectura de sus labios que realizan los locutores de la retransmisión del partido disputado en Anoeta. El técnico del Athletic Club repite varias veces el gesto de hablar y se lleva las manos a los labios. «Sí, sí, luego allí vamos a hablar, no te preocupes. Tranquilo, sigue, sigue, tranquilo», añade quizá citándole para el partido de vuelta en San Mamés.

Sancet salta desde el banquillo contra Aramburu

Aunque no se identifica al destinatario de los reproches, por la posición de Valverde, el jugador debe ser un defensa o un centrocampista que juegue por la banda derecha. Pocos minutos después la tensión se desató aún más tras el pitido final del árbitro cuando se produjo una tangana en el césped protagonizada por el rojiblanco Oihan Sancet, que saltó desde el banquillo hacia los jugadores de la Real, y en la que se vio cómo se encaraba con el lateral derecho blanquiazul Jon Mikel Aramburu. Rápidamente Mikel Oyarzabal y Remiro intercedieron para sujetar al jugador navarro y acercarlo hacia la banda.

Tras el partido, el exrealista Yuri Berchiche mantuvo que la mecha de la polémica al señalar que «me han dicho que Aranburu se ha debido meter con nuestro entrenador, con Ernesto, y con el banquillo también. Es lo que me han contado». Por su parte Valverde no quiso entrar en más polémicas y la zanjó asegurando que no presenció los hechos finales sobre el césped. «La verdad es que no estaba en campo, he felicitado a Sergio Francisco y luego me he marchado», afirmó ante las cámaras. Sí añadió que la emoción es »mucha« en este tipo de partidos y, si bien reconoció que el derbi fue »caliente,« concluyó que no creía que hubiera ocurrido «nada importante».