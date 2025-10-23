El entrenador del Sevilla habla claro: «La Real tiene menos puntos de los que debería» Matías Almeyda llegará con varias bajas al duelo en Anoeta y advierte que el equipo de Sergio «despertará en cualquier momento»

El entrenador del Sevilla, Matías Almeyda, durante el último partido de su equipo.

A. A. Jueves, 23 de octubre 2025, 15:18

Matías Almeyda trata de poner estabilidad en un club como el Sevilla que lleva varios años sufriendo en Liga tras cosechar éxitos y triunfos europeos. ... Una resaca (prolongada) que, en cierto modo, se puede equiparar a la que sufre en este inicio de temporada la Real Sociedad. El conjunto sevillista aterrizará mañana en Anoeta en plena montaña rusa de emociones, ya que una jornada es capaz de golear al Barcelona, y la siguiente caer estrepitosamente en casa ante el Mallorca, que en ese momento era farolillo rojo. Almeyda sabe que la Real es un rival potente y pese a que en este inicio de temporada los resultados no han acompañado, lo tiene claro: «Tienen menos puntos de los que deberían».

El entrenador argentino ha confirmado las bajas de Azpilicueta y Mendy en su equipo para mañana, por lo que deberá cubrir esos puestos con otros jugadores. «Tenemos un grupo con diferentes características e intentaremos poner a jugadores que lo van a hacer bien con otras características», ha señalado. Sobre la situación de la Real, Almeyda ha explicado que el txuri-urdin, «es un equipo que tiene muy buenos futbolistas, que tiene un buen sistema de juego, un equipo que habitualmente no está en esa posición», y ha advertidos que «en cualquier momento despiertan».

