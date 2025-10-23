Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El entrenador del Sevilla, Matías Almeyda, durante el último partido de su equipo. E.P.

El entrenador del Sevilla habla claro: «La Real tiene menos puntos de los que debería»

Matías Almeyda llegará con varias bajas al duelo en Anoeta y advierte que el equipo de Sergio «despertará en cualquier momento»

A. A.

Jueves, 23 de octubre 2025, 15:18

Matías Almeyda trata de poner estabilidad en un club como el Sevilla que lleva varios años sufriendo en Liga tras cosechar éxitos y triunfos europeos. ... Una resaca (prolongada) que, en cierto modo, se puede equiparar a la que sufre en este inicio de temporada la Real Sociedad. El conjunto sevillista aterrizará mañana en Anoeta en plena montaña rusa de emociones, ya que una jornada es capaz de golear al Barcelona, y la siguiente caer estrepitosamente en casa ante el Mallorca, que en ese momento era farolillo rojo. Almeyda sabe que la Real es un rival potente y pese a que en este inicio de temporada los resultados no han acompañado, lo tiene claro: «Tienen menos puntos de los que deberían».

