El recuerdo de un aficionado a su padre fallecido: «Dedicado a quienes sirven de correa de transmisión de los valores y el amor a la Real Sociedad»

Los ecos de la victoria de la Real Sociedad ante el Athletic todavía resuenan en la memoria de los aficionados txuri-urdines que presenciaron este derbi vasco lleno de emoción, desde las gradas de Anoeta o ante el televisor. Los comentarios se suceden, se recuerdan jugadas y goles y se rememoran otros partidos que, como este, quedan ya guardados en la memoria colectiva de la afición guipuzcoana. El gol de Gorrotxategi en el suspiro final redondeó un partido que se revive también desde el foro de la Real Sociedad acompañado del recuerdo de los que ya no están.

Y es que fueron más que tres puntos, una victoria ante el eterno y vecino rival y lo que se confía sea el punto de inflexión que la Real necesita para volver a instalarse en los primeros puestos de la clasificación. por todo ello la emoción está a flor de piel. Así lo ha resumido en su perfil de la red social X Juan Ignacio Manso: «Me vais a permitir que cuelgue aquí este post porque me he emocionado al leerlo (...) Yo también he vivido muchas de las cosas que se cuentan, y refleja muy bien lo que es ser de la Real».

Hace referencia a una de las múltiples charlas de este foro de El Diario Vasco que hacen referencia a esta victoria ante el Athletic de Bilbao, escrito por uno de sus más veteranos usuarios, Atotxako. «El sábado me emocioné. Era el minuto 92 y Gorrotxa metía ese misilazo que nos daba la victoria en un derby. Hoy me han dicho que nunca en la historia de los derbis había ocurrido», comienza.

«Me vino la imagen de mi aita»

«Va a hacer un año que mi aita nos dejó. Y en ese instante, mientras Gorrotxa corría sin pensar hasta el córner me vino su imagen a la mente. Lo ví llorando de alegría abrazándose conmigo celebrando el gol, como hacía cuando nos llevaba a mi y a mi hermano de 8 y 10 años de edad con sus amigos (qué generosidad). Y de vuelta a casa, me vino a la mente mi primera noche europea en Atotxa, la noche del Inter (el mejor partido de la historia de la Real), y esos 4-0 al Madrid y ese inolvidable 4-3 al Barcelona con gol de Diego en el último suspiro como el sábado. Y las tardes que nos llevó a San Mamés a ver el derbi. Ese mismo espíritu lo viví el sábado, algo que todos los realistas sentimos desde dentro», escribe.

Continúa este aficionado con su reflexión: «Hoy muchos adultos llevamos a nuestros hijos a ver a la Real para hacer de cadena de ese sentimiento puro que es el amor a la Real. Eso sentí el sábado. Este post está dedicado para todas esas personas que sirven hoy de correa de transmisión de todo lo bueno que hay en la vida, los aitatxos y amatxos que transmiten a sus hijos todos los valores buenos que hay en torno al amor a la Real».

El post ha desatado una oleada de recuerdos colectivos que comparten otros usuarios del foro. El usuario Diego_Alonso_Zamora responde así: «Atotxa, que me has emocionado, leñe. Que a mí también me llevaba mi padre con esa edad a Atocha, y que yo también vi esos partidos y....». También señala que el derbi del sábado fue «mucho más parecido al de los viejos tiempos. Tangana incluida».

Otro aficionado, Anti-idiotez, rememora cómo su propio padre lo llevaba en tren «desde el interior de la provincia para ver los partidos (casi 3 horas de tren a primeros de los 70, no es coña); llegada a Donosti al mediodía, bocata de jamón en Casa Alcalde, partido normalmente a las 4 de la tarde y vuelta a casa casi a las 11 de la noche», y añade que «me acordé muchísimo de mi padre en la celebración del gol y le di las gracias por lo transmitido».

«Ser de la Real es tener un pasaje en el túnel del tiempo»

Silversurfer describe este sentimiento como un vehículo para la memoria: «Ser de la Real en este mundo indecente es tener un pasaje para viajar en el túnel del tiempo y reencontrarse con aquellos que ya no están, en momentos indescriptibles, fuera de nuestro alcance y de nuestra voluntad». Para él, el gol permite «sincronizar todos nuestros corazones en un éxtasis inefable», concluyendo que «La REAL, es un sentimiento colectivo cuya fuerza empática nos convierte a todos los errealtzales en una inquebrantable familia».

Foratata70 se suma al homenaje familiar: «Pues a mí leyéndote se me ha caído una lagrimita acordándome de mi aita, de la mano con él hacia el viejo Atotxa, con una sonrisa siempre y la ilusión de un niño por ver a su Real. Hoy ya no está con nosotros, pero poder recordar aquellos momentos inolvidables, me emocionan». Incluso los más jóvenes esperan perpetuar la tradición. Así Ronalniño añade que espera «que mi hijo de 10 años también recuerde el abrazo del sábado dentro de muchos años».

La victoria de la Real Sociedad, que rompió su racha de tres partidos sin ganar contra el Athletic Club, se ha convertido así en un catalizador para la memoria emocional, donde el zambombazo de Jon Gorrotxategi no solo marcó el final de un partido, sino la continuidad de una herencia familiar que define el ser realista.