Las diez noticias clave de la jornada
Marc Carrasco, en mitad de la charla motivacional

La emotiva arenga del entrenador del Reus en la previa del partido contra la Real: «Hoy más que nunca como hermanos»

Marc Carrasco ha apelado a las emociones minutos antes de que los jugadores saltasen al terreno de juego: «Pase lo que pase, Reus ha ganado»

Iker Valverde

Iker Valverde

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 21:12

El partido contra la Real Sociedad es uno de los más importantes en la corta historia del Reus FC Reddis y así se lo ha ... hecho saber Marc Carrasco, entrenador del cuadro catalán, a sus jugadores minutos antes de saltar al terreno de juego: «Pase lo que pase en el partido, Reus y su gente ha ganado y eso es gracias a vosotros y al orgullo que nos hacéis sentir. Me encantaría premiarios a todos con minutos, pero no puedo. Aun así, la ovación, la experiencia y el cariño que vais a recibir es para todos los que conformamos el vestuario».

