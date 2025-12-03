La emotiva arenga del entrenador del Reus en la previa del partido contra la Real: «Hoy más que nunca como hermanos» Marc Carrasco ha apelado a las emociones minutos antes de que los jugadores saltasen al terreno de juego: «Pase lo que pase, Reus ha ganado»

El partido contra la Real Sociedad es uno de los más importantes en la corta historia del Reus FC Reddis y así se lo ha ... hecho saber Marc Carrasco, entrenador del cuadro catalán, a sus jugadores minutos antes de saltar al terreno de juego: «Pase lo que pase en el partido, Reus y su gente ha ganado y eso es gracias a vosotros y al orgullo que nos hacéis sentir. Me encantaría premiarios a todos con minutos, pero no puedo. Aun así, la ovación, la experiencia y el cariño que vais a recibir es para todos los que conformamos el vestuario».

Pese a la evidente diferencia de categorías entre ambos conjuntos, el técnico del Reus ha pedido a sus jugadores que no se acobarden. «Hoy es un día para disfrutar y se disfruta siendo valientes, tomando decisiones. No dudéis porque nos lo merecemos, somos una familia. También para hacerlo como nos gusta a nosotros en este vestuario, que es como hermanos. Hoy más que nunca como hermanos», ha indicado. "Pase lo que pase, @ReusFCR y su gente han ganado ❤️".#LaCopaMola pic.twitter.com/DAxqHboWhb — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 3, 2025 Tras terminar su particular arenga, ha solicitado «20 segundos» de silencio para rebajar pulsaciones y visualizar el partido, antes del grito de guerra final con el que los jugadores han salido motivados al terreno de juego.

