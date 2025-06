«Echo de menos a la gente de allí, viví una etapa preciosa»

Iker Valverde Domingo, 8 de junio 2025, 00:04 Comenta Compartir

Martín Lasarte se confiesa un enamorado de Gipuzkoa, aunque no conoce todavía Anoeta sin pistas.

- ¿Ha podido volver a Anoeta y a Gipuzkoa?

- ... Después de dejar la Real estuve dos meses viviendo allí y después utilicé a San Sebastián como centro neurálgico de trabajo para ver partidos y reunirme con gente. En 2019 estuve en Madrid unos días cuando volví de Egipto y fui a San Sebastián un par de días. Estuve comiendo con Uralde, Ibáñez, Biurrun y el hermano de Kodro. Me alojé en el Amara Plaza y fui a ver Anoeta, pero estaba en obras. No he podido ver en directo el nuevo estadio, aunque lo he visto por la tele y emociona mucho.

- ¿Cómo ha visto el crecimiento del club desde la distancia? - Ha sido impresionante. Hay que valorar la aparición de entrenadores de casa como Imanol o Jagoba. Tengo grabada a fuego una charla con Jokin en la que estuvimos mucho rato hablando de la cuestión teórica. Él, hace ya quince años, quería hacer de Anoeta un reducto importante y mejorarlo con el tiempo. El club ha crecido mucho. Ahora viene un momento difícil porque se va un entrenador excelente y viene una nueva etapa pero bueno tampoco hay que presagiar nada malo, simplemente es un cambio de etapa. - ¿Es momento de apostar fuerte por la cantera? - El método de la Real siempre ha sido mirar para la cantera. La clave es que sea mayor el porcentaje de jugadores casa. Eso no quita que si hay un 80% o un 70% de cantera pues haya lugar para un 20% o un 30% de fichajes. La Real es un equipo apetecible para jugar, y San Sebastián para vivir. Lo importante es darle prioridad a la gente de cantera, pero ayudada con dos, tres o cuatro fichajes. - ¿Qué es lo que más echa de menos de Gipuzkoa? - La gente. Me sentía como en casa. Ir a Andoain y pasar por donde estaba la casa de mi abuelo era increíble. El verde también es fantástico allí y se come como en pocos lugares. Pero sobre todo a la gente porque viví una etapa preciosa allí.

