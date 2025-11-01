Directo | La afición txuri-urdin recibe al equipo en Anoeta

Secciones
Iñaki Izquierdo, Jon Agirre y Álvaro Guerra
Donostia
Sábado, 1 de noviembre 2025, 16:27
16:23
A partir de las 16.30 horas es cuando se espera que el conjunto realista baje por la zona de Hospitales para dirigirse a Anoeta donde se reunirá con toda la marea txuri-urdin.
16:17
Ya se empiezan a llenar los aledaños de Anoeta para recibir al equipo. La afición no ha dudado en ir a recibir a los suyos. (Iñigo Royo)
16:08
La Parte Vieja de Donostia tiene ganas de derbi. Muchos aficionados con camisetas de ambos equipos en otra jornada más de ambiente sano entre seguidores de los dos conjuntos. (Borja Luna)
15:20
La previa más completa del encuentro, de la mano de nuestro compañero Beñat Barreto.
15:18
Los de Sergio Francisco llegarán a Anoeta rodeado de los suyos. La Real Sociedad anunció durante la semana que habrá un recibimiento masivo al equipo hacia las 16.30 horas para que el primer gol se marque antes incluso de que el balón eche a rodar.
Al igual que sucedió el año pasado frente al Real Madrid, el equipo bajará en autocar desde la zona de Hospitales y girará en la primera rotonda para encarar la recta del Txuri Urdin, lugar donde comenzará el primer tramo del recibimiento y que llegará hasta el polideportivo Paco Yoldi. El segundo tramo arrancará una vez que el autocar haya bordeado el Miniestadio y haya dejado atrás el Velódromo Antonio Elorza. Justo allí dará inicio el tramo más caliente del recibimiento. Quedarán unos 200 metros para llegar al estadio y accederán por el parking sur, a la altura de la puerta 17.
15:10
Desde primera hora de la mañana se respira ambiente de derbi en las calles donostiarras. En DV cubriremos el partido desde la previa, con el recibimiento que hará la marea txuri-urdin a los pupilos de Sergio Francisco, así como el propio encuentro, que arrancará a las 18.30 horas.
¡Gran ambiente en Donostia! 💙 pic.twitter.com/em1M0MOseJ— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) November 1, 2025
14:55
¡Buenas tardes! Arratsalde on!
Arrancamos la retransmisión en directo del Diario Vasco del partido que disputarán Real Sociedad y Athletic en Anoeta, el primero de los dos derbis del curso entre ambos conjuntos.
4-2-3-1
Álex Remiro
portero
Jon Aramburu
defensa
Jon Martín
defensa
Igor Zubeldia
defensa
Sergio Gómez
delantero
Beñat Turrientes
centrocampista
Jon Gorrotxategi
centrocampista
Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes
delantero
Brais Méndez
centrocampista
Ander Barrenetxea
delantero
Mikel Oyarzabal
delantero
4-2-3-1
Unai Simón
portero
Jesús Areso
defensa
Dani Vivian
defensa
Aitor Paredes
defensa
Yuri Berchiche
defensa
Íñigo Ruíz de Galarreta
centrocampista
Mikel Jauregizar
centrocampista
Alex Berenguer
delantero
Oihan Sancet
centrocampista
Nico Williams
delantero
Gorka Guruzeta
delantero
%
RSO
%
ATH
|Goles
|Remates a puerta
|Remates fuera
|Remates al palo
|Asistencias
|Faltas cometidas
|
