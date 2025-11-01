Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

LaLiga EA Sports Jornada 11 S01/11 ·

Escudo Real Sociedad de Fútbol

Real Sociedad

18:30h.

Athletic

Escudo Athletic Club
RSO

ATH

Directo Real Sociedad - Athletic

Directo | La afición txuri-urdin recibe al equipo en Anoeta

Vive con DV cómo se está viviendo la previa del Real Sociedad - Athletic de Bilbao en las calles donostiarras y el recibimiento al equipo txuri-urdin

Minuto a minuto

Iñaki Izquierdo, Jon Agirre y Álvaro Guerra

Donostia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 16:27

16:23

El equipo llegará pronto

A partir de las 16.30 horas es cuando se espera que el conjunto realista baje por la zona de Hospitales para dirigirse a Anoeta donde se reunirá con toda la marea txuri-urdin.

16:17

Mucha gente en los aledaños del estadio

Ya se empiezan a llenar los aledaños de Anoeta para recibir al equipo. La afición no ha dudado en ir a recibir a los suyos. (Iñigo Royo)

16:08

La Parte Vieja de Donostia tiene ganas de derbi. Muchos aficionados con camisetas de ambos equipos en otra jornada más de ambiente sano entre seguidores de los dos conjuntos. (Borja Luna)

15:20

La previa más completa  del encuentro, de la mano de nuestro compañero Beñat Barreto.

15:18

A las 16.30 horas, recibimiento al equipo

Los de Sergio Francisco llegarán a Anoeta rodeado de los suyos. La Real Sociedad anunció durante la semana que habrá un recibimiento masivo al equipo hacia las 16.30 horas para que el primer gol se marque antes incluso de que el balón eche a rodar.

Al igual que sucedió el año pasado frente al Real Madrid, el equipo bajará en autocar desde la zona de Hospitales y girará en la primera rotonda para encarar la recta del Txuri Urdin, lugar donde comenzará el primer tramo del recibimiento y que llegará hasta el polideportivo Paco Yoldi. El segundo tramo arrancará una vez que el autocar haya bordeado el Miniestadio y haya dejado atrás el Velódromo Antonio Elorza. Justo allí dará inicio el tramo más caliente del recibimiento. Quedarán unos 200 metros para llegar al estadio y accederán por el parking sur, a la altura de la puerta 17.

15:10

Desde primera hora de la mañana se respira ambiente de derbi en las calles donostiarras. En DV cubriremos el partido desde la previa, con el recibimiento que hará la marea txuri-urdin a los pupilos de Sergio Francisco, así como el propio encuentro, que arrancará a las 18.30 horas.

14:55

¡Buenas tardes! Arratsalde on!

Arrancamos la retransmisión en directo del Diario Vasco del partido que disputarán Real Sociedad y Athletic en Anoeta, el primero de los dos derbis del curso entre ambos conjuntos.

Alineación y estadísticas

4-2-3-1

Alineación

Álex Remiro

portero

Jon Aramburu

defensa

Jon Martín

defensa

Igor Zubeldia

defensa

Sergio Gómez

delantero

Beñat Turrientes

centrocampista

Jon Gorrotxategi

centrocampista

Gonçalo Manuel Ganchinho Guedes

delantero

Brais Méndez

centrocampista

Ander Barrenetxea

delantero

Mikel Oyarzabal

delantero

4-2-3-1

Alineación

Unai Simón

portero

Jesús Areso

defensa

Dani Vivian

defensa

Aitor Paredes

defensa

Yuri Berchiche

defensa

Íñigo Ruíz de Galarreta

centrocampista

Mikel Jauregizar

centrocampista

Alex Berenguer

delantero

Oihan Sancet

centrocampista

Nico Williams

delantero

Gorka Guruzeta

delantero

Estadísticas

%

ATH

RSO

%

ATH

ATH

Goles
Remates a puerta
Remates fuera
Remates al palo
Asistencias
Faltas cometidas

