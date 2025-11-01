Directo | La afición txuri-urdin recibe al equipo en Anoeta

15:18

A las 16.30 horas, recibimiento al equipo

Los de Sergio Francisco llegarán a Anoeta rodeado de los suyos. La Real Sociedad anunció durante la semana que habrá un recibimiento masivo al equipo hacia las 16.30 horas para que el primer gol se marque antes incluso de que el balón eche a rodar.

Al igual que sucedió el año pasado frente al Real Madrid, el equipo bajará en autocar desde la zona de Hospitales y girará en la primera rotonda para encarar la recta del Txuri Urdin, lugar donde comenzará el primer tramo del recibimiento y que llegará hasta el polideportivo Paco Yoldi. El segundo tramo arrancará una vez que el autocar haya bordeado el Miniestadio y haya dejado atrás el Velódromo Antonio Elorza. Justo allí dará inicio el tramo más caliente del recibimiento. Quedarán unos 200 metros para llegar al estadio y accederán por el parking sur, a la altura de la puerta 17.